Ve Dvoře Králové nad Labem začala sezona sdílených kol, opět je zajistí nextbike

V patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dnes začala pátá sezona dotovaných sdílených kol. Jejich provoz na základě vítězství v soutěži letos opět zajistí společnost nextbike Czech Republic. Hodnota kontraktu je 1,54 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, odhad ceny před soutěží byl 1,7 milionu korun. Druhým uchazečem byla firma REKOLA Bikesharing, vyplývá z dokumentů k tendru.
Díky platbě města provozovateli mají uživatelé mechanických kol prvních 15 minut jízdy zdarma. Při půjčení elektrokola platí v první čtvrthodině jednu korunu za minutu.
Loni zájem lidí ve Dvoře Králové o sdílená kola výrazně stoupl. Počet výpůjček meziročně vzrostl o 83 procent na 56.984. V systému bylo na konci loňského roku registrováno 4511 lidí, meziročně o 1000 více. Bezplatných výpůjček loni bylo 95 procent, průměrná doba jízdy činila necelých deset minut. Poprvé se na sdílených kolech ve městě jezdilo v roce 2022, výpůjček tehdy bylo asi 12.000.
"Sdílená kola se stala běžnou součástí dopravy po městě. Lidé je využívají hlavně na krátké přesuny a je vidět, že služba má smysl. Proto v ní pokračujeme i letos a síť stanovišť dál doplňujeme v dosud nepokrytých lokalitách města," uvedl starosta Jan Jarolím (ANO). Letos město na provoz kol, který potrvá do poloviny prosince, získalo od Královéhradeckého kraje dotaci 686.000 korun.
K půjčení je letos opět 60 mechanických kol a 15 elektrokol. Loni téměř polovina výpůjček připadla na elektrokola. Výpůjčních stanovišť je letos 27 po loňských 25. Přibyla stanoviště v Žirecké ulici a ve Vorlešské ulici u vjezdu do areálu společnosti Vorlech CZ.
V Královéhradeckém kraji mají lidé dotovaná sdílená kola k dispozici ještě v Hradci Králové, v Trutnově, ve Vrchlabí, na Rychnovsku, v Hořicích, Trutnově, v Týništi nad Orlicí a letos poprvé v Dobrušce na Rychnovsku. Všude je prvních 15 minut jízdy zdarma a všude provoz zajišťuje firma nextbike Czech Republic. Na dotování provozu se kromě radnic a kraje podílí také nadační fond automobilky Škoda Auto.