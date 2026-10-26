Ve Dvoře Králové povládne koalice Máme rádi Dvůr a Sportovci pro Dvůr

V patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku povládne dvojkoalice uskupení Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí, které vyhrálo volby a získalo sedm mandátů, a druhé uskupení Sportovci pro Dvůr s pěti mandáty. V 21členném zastupitelstvu bude mít dohodnutá radniční koalice 12 hlasů. ČTK to dnes řekl lídr kandidátky Máme rádi Dvůr Vít Zlámal (ODS), který je kandidátem na starostu. Hnutí ANO dosavadního starosty Jana Jarolíma, které získalo čtyři mandáty, míří do opozice. Ustavující zastupitelstvo bude 3. listopadu v 16:00.
Místostarosty by se měli stát projektový manažer a dosavadní zastupitel města Dušan Kubica (Sportovci pro Dvůr) a projektant dopravních staveb, občanský demokrat Daniel Gabrle (Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí).
"Složení městské rady bude čtyři ku třem," řekl ČTK Zlámal. Kromě starosty a dvou místostarostů budou v radě nezávislí Jan Jiráček a Lucie Rulf (oba Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí) a za Sportovce pro Dvůr Radan Černý a Stanislav Ježek.
Do zastupitelstva se dostalo také uskupení Síla Dvora s podporou Starostů a nezávislých, které má tři mandáty. Koalice Zelených, Pirátů, lidovců a nezávislých nazvaná Klíč ke Dvoru má dva mandáty.
Ve Dvoře Králové dosud vládlo od voleb v roce 2022 vítězné hnutí ANO s uskupením Síla Dvora, které tvoří hnutí Východočeši a STAN. Dvoukoalice měla nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu.