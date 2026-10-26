Ve Dvoře Králové povládne koalice Máme rádi Dvůr a Sportovci pro Dvůr

V patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku povládne dvojkoalice uskupení Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí, které vyhrálo volby a získalo sedm mandátů, a druhé uskupení Sportovci pro Dvůr s pěti mandáty. V 21členném zastupitelstvu bude mít dohodnutá radniční koalice 12 hlasů. ČTK to dnes řekl lídr kandidátky Máme rádi Dvůr Vít Zlámal (ODS), který je kandidátem na starostu. Hnutí ANO dosavadního starosty Jana Jarolíma, které získalo čtyři mandáty, míří do opozice. Ustavující zastupitelstvo bude 3. listopadu v 16:00.
Místostarosty by se měli stát projektový manažer a dosavadní zastupitel města Dušan Kubica (Sportovci pro Dvůr) a projektant dopravních staveb, občanský demokrat Daniel Gabrle (Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí).
"Složení městské rady bude čtyři ku třem," řekl ČTK Zlámal. Kromě starosty a dvou místostarostů budou v radě nezávislí Jan Jiráček a Lucie Rulf (oba Máme rádi Dvůr - ODS a nezávislí) a za Sportovce pro Dvůr Radan Černý a Stanislav Ježek.
Nové vedení města se chce především zaměřit na rekonstrukce stávajícího městského majetku a pohnout s některými dlouho slibovanými investičními akcemi. "Z větších projektů zmíním například zahájení revitalizace Tyršova koupaliště nebo vybudování nového zázemí Domova dětí a mládeže. Obecně se však chceme primárně zaměřit na to základní a věnovat se opravám a rekonstrukcím stávajícího majetku města. Dle našeho názoru není potřeba vymýšlet megalomanské projekty," uvedl Zlámal.
Do zastupitelstva se dostalo také uskupení Síla Dvora s podporou Starostů a nezávislých, které má tři mandáty. Koalice Zelených, Pirátů, lidovců a nezávislých nazvaná Klíč ke Dvoru získala dva zastupitele.
Ve Dvoře Králové od voleb v roce 2022 vládlo vítězné hnutí ANO s uskupením Síla Dvora, které tvoří hnutí Východočeši a STAN. Dvoukoalice měla nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu.