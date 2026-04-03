Ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou i v Orlických horách se stále lyžuje

V Krkonoších a Orlických horách začal poslední víkend lyžařské sezony v Královéhradeckém kraji. Lyžuje se ve Špindlerově Mlýně v Peci pod Sněžkou a v Orlických horách u Šerlišského mlýnu a v Orlickém Záhoří. Areály hlásí slušné lyžařské podmínky, vyplynulo z dnešních sdělení jejich zástupců. V Peci a ve "Špindlu" se bude lyžovat i na Velikonoční pondělí. Prodloužený víkend začal dnes Velkým pátkem.
Ve SkiResortu Černá hora - Pec, v areálu Pec pod Sněžkou, se lyžuje téměř na deseti kilometrech sjezdovek, na kterých je až 75 centimetrů sněhu.
"Ve východních Krkonoších nás čeká posledních pár lyžařských dní, a to v Peci pod Sněžkou. Naposledy se zde lanovky a vleky rozjedou v pondělí 6. dubna. Díky nočnímu mrazu sjezdovky krásně drží," sdělila dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Pro výletníky jsou v provozu i lanovky Černohorský Express z Janských Lázní na Černou horu a Portášky ve Velké Úpě. Denně je v Peci otevřená bobová dráha.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn se lyžuje ode dneška do neděle včetně na svatopetrské straně areálu téměř na osmi kilometrech sjezdovek. V provozu jsou sjezdovky červená a modrá a k tomu šestisedačková lanovka, černá závodní sjezdovka, dále lanovka Hromovka a sjezdovky Hromovka II a červená - Trychtýř. Na Velikonoční pondělí bude ve Špindlerově Mlýně v provozu asi 4,5 kilometru sjezdovek, a to svatopetrské sjezdovky červená a modrá a k tomu šestisedačková lanovka.
Na poslední víkend sezony areály nabízejí i doprovodný program. Například v Peci pod Sněžkou na bobové dráze je na neděli 5. dubna naplánovaná akce Velikonoce naruby, den plný tradic a soutěží. Program začne v 10:00. V Janských Lázních na Stezce korunami stromů v sobotu otevřou Medvědí stezku se dvěma medvědy hnědými ve výběhu. Ode dneška do Velikonočního pondělí včetně je v provozu také kabinová lanovka na Sněžku, která je jinak až do konce dubna v pravidelné odstávce kvůli jarní údržbě. Kabinová lanovka je v provozu v této době jen o víkendech a svátcích.
V Orlických horách v Královéhradeckém kraji se nadále lyžuje v menším areálu u Šerlišského mlýnu na okraji Deštného, tam ukončí sezonu v neděli 5. dubna. Dnes obnovil provoz areál v Orlickém Záhoří.
"Na to, že je duben, jsou podmínky pořád v topu. Sjezdovka drží skvěle, takže kdo dorazí, rozhodně nebude litovat. Provozní doba pátek až neděle je od 8:30 do 14:00," uvedli zástupci areálu v Orlickém Záhoří. Také tam ukončí sezonu v neděli.
Ve všech areálech v kraji se lyžuje za ceny vedlejší sezony. Výhodou je i to, že sjezdovky nejsou plné, dodali provozovatelé.
V Krkonoších v lavinových katastrech nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je 50 až 70 cm sněhu. Na závětrných svazích se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Na hřebenech se budou i přes den držet teploty pod nulou, vyplynulo z dnešní lavinové předpovědi Horské služby Krkonoše. V údolích už sníh téměř není, lyžuje se na technickém sněhu.