Ve třech obvodech v hradeckém kraji budou na podzim obhajovat současní senátoři

Všichni současní senátoři v obvodech Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou budou své posty v říjnových volbách obhajovat. O znovuzvolení tak budou v Královéhradeckém kraji usilovat Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), Jan Sobotka (za STAN) a Jan Grulich (TOP 09). V obvodu Hradec Králové se senátorský mandát pokusí nově získat exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS). Za hnutí ANO by měla v Hradci kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková. ČTK to zjistila u politických stran a hnutí v kraji.
Mandát senátora na Hradecku hodlá obhájit Jan Holásek, který před šesti lety uspěl jako nezávislý kandidát Hradeckého demokratického klubu (HDK). S HDK se Holásek později rozešel a před nynějšími volbami oznámil, že bude mít v senátorských volbách podporu od hnutí Rozvíjíme Hradec, jehož je předsedou, a dále od uskupení Hradečtí Patrioti, od hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, od hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického (3PK) a od Volby pro město.
Bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) má v senátorské volbě podporu Hradeckého demokratického klubu (HDK), Pirátů a Zelených. Jednatelka hradeckého výrobce klavírů Petrof Zuzana Ceralová Petrofová se o senátorský mandát bude ucházet jako nestraník za ODS. Podporu má od lidovců. "Jednáme i o podpoře od TOP 09," uvedl krajský manažer občanských demokratů Patrik Šiml.
V senátním obvodu Trutnov bude obhajovat mandát starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který je členem horní parlamentní komory od roku 2018. ČTK řekl, že podporu má od lidovců a TOP 09. "Podpořit by mě mohly i další demokratické strany," uvedl. ODS podle Šimla svého kandidáta na Trutnovsku nemá, stejně jako na Rychnovsku, nevylučuje proto v těchto obvodech podporu jiných kandidátů. Za hnutí ANO by měla na Trutnovsku kandidovat primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová. Piráti vlastního kandidáta pravděpodobně mít nebudou.
Na Rychnovsku bude senátorský mandát obhajovat ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech Jan Grulich (TOP 09). Podporu bude mít podle krajské manažerky strany Romany Matula od ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a strany LES.
Hnutí ANO jméno kandidáta na senátora na Rychnovsku zatím neoznámilo. Krajská manažerka ANO Darina Kricnarová ČTK řekla, že senátorské kandidatury bude na konci května schvalovat krajský sněm ANO.
Motoristé o kandidátech do Senátu v Královéhradeckém kraji zatím nerozhodli, uvedla jejich krajská manažerka Gabriela Wagnerová. Vyjádření SPD k senátním kandidaturám se ČTK od krajské předsedkyně a poslankyně Ireny Němcové získat nepodařilo, telefon nezvedala a na SMS nereagovala.
V roce 2020 do senátních voleb na Hradecku kandidovalo 11 lidí. V obvodu Rychnov nad Kněžnou bylo tehdy osm kandidátů, na Trutnovsku čtyři.