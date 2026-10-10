Ve třech východokrkonošských střediscích vyhrála uskupení současných starostů

Autor: ČTK
  20:25aktualizováno  20:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve třech východokrkonošských střediscích, v Peci pod Sněžkou, Janských Lázních a Malé Úpě, zvítězila ve volbách uskupení současných starostů a starostky. V Peci pod Sněžkou zvítězilo uskupení SNK Společně pro Velkou Úpu a v Janských Lázních SNK Janské Lázně - Náš společný domov. V Malé Úpě, kde měli jedinou kandidátku, získal dosavadní starosta Karel Engliš nejvíce preferenčních hlasů, vyplynulo z informací na serveru Volby.cz. Starostka Pece Ilona Semrádová a další dva starostové by měli ve funkcích pokračovat.

V Peci získalo uskupení SNK Společně pro Velkou Úpu starostky Ilony Semrádové 28,76 procenta hlasů a čtyři mandáty v 11členném zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení SNK pro Pec a Úpu 2030 v čele s Jiřím Holečkem, které získalo dva mandáty a 28,81 pct hlasů. Po dvou mandátem mají také uskupení SNK Společně pro Pec, kde byl v čele kandidátky František Vaněk a SNK Sněžka s Ivanem Balcarem na prvním místě kandidátky se ziskem 19,73 a 17,16 procenta hlasů. ODS získala jednoho zastupitele, dostala 13,54 procenta hlasů. Volební účast byla 70 procent.

"Starostkou zůstávám. Společně s SNK Společně pro Pec máme celkem šest hlasů, tedy většinu. Spolupráci jsme deklarovali už před volbami. Mám radost, že voliči ocenili to, co jsme tady udělali. Obhájit (funkci) je vždycky těžké, mám radost," řekla ČTK Semrádová.

Před čtyřmi lety v Peci těsně zvítězilo uskupení SNK Sněžka s 24,53 procenta hlasů a se ziskem dvou mandátů. Těsně za SNK Sněžka se umístilo s 24,11 procenta SNK Velká Úpa - Pec pod Sněžkou se současnou starostkou, toto uskupení získalo dva zastupitele. Po dvou mandátech v roce 2022 získala ve volbách také ODS a čtvrté uskupení SNK - Žijeme Sněžkou. Jednoho zastupitele má uskupení SNK - Tady jsme doma.

V Janských Lázních zvítězilo uskupení starosty Martina Hudrlíka SNK Janské Lázně - Náš společný domov se ziskem šesti mandátů v 15členném zastupitelstvu, získalo 39,19 procenta hlasů. Druhá je Volba pro město (VPM) se čtyřmi mandáty a ziskem 27,08 procenta hlasů, na třetím místě skončilo uskupení SNK Mladí pro Jánky se třemi zastupiteli a se ziskem 17,81 hlasů. Uskupení Za Janské Lázně krásnější, které tvoří kandidáti STAN a nezávislí, získalo 15,93 procenta hlasů a dva mandáty. Volební účast byla téměř 50 procent.

"Ve funkci starosty budu pokračovat. Příští týden začneme jednat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva," řekl ČTK Hudrlík. V dosavadní radniční koalici podle něj pokračovat nelze, protože do voleb šla některá jiná uskupení. Dosavadní koalice VPM, uskupení Janské Lázně - Náš společný domov a Janské Lázně jinak má v 15 členném zastupitelstvu 14 hlasů.

V Malé Úpě bude pokračovat dosavadní starosta Karel Engliš, který byl v čele jediné kandidátky v obci, a to uskupení SNK Pro Malou Úpu. Získal nejvíce preferenčních hlasů, a to 31. Malá Úpa, kde žije téměř 160 obyvatel, má devět zastupitelů. Volební účast byla 41 procent.

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