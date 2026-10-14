Ve Vrchlabí vystavuje WETDOG, který propojuje realismus,impresionismus,abstrakci

V ekocentru KRTEK Správy krkonošského parku (KRNAP) ve Vrchlabí na Trutnovsku je výstava WETDOG | 6× JINAK. Představuje výtvarníka a sochaře Pavla Vošalíka, který propojuje realismus, impresionismus a abstrakci. ČTK to sdělili zástupci Správy KRNAP. Výstava začala 13. října, potrvá do 28. října.
"Pavel Vošalík, který vystupuje pod uměleckým jménem WETDOG, se ve své tvorbě pohybuje mezi několika výtvarnými světy. Jeho velkoformátové malby propojují realistické zachycení skutečnosti s atmosférou okamžiku a svobodou abstrakce. V portrétech a figurálních motivech hledá lidské emoce a charakter," sdělil mluvčí parku Radek Drahný.
Vedle malby se Vošalík věnuje také tvorbě kovových soch a prostorových objektů s výraznou symbolikou.
"Jsme rádi, že můžeme v prostorách Správy KRNAP představovat také současné umělce, kteří přicházejí s osobitým pohledem a nebojí se překračovat hranice jednotlivých výtvarných stylů," uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.
Výstava je přístupná od 13. do 28. října, od úterý do soboty v čase 12:00 až 16:00, v prostorách ekocentra KRTEK Správy KRNAP na adrese Dobrovského 3 ve Vrchlabí.