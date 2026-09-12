Vědci Univerzity HK se zapojí do mezinárodního výzkumu společností doby bronzové

Univerzita Hradec Králové (UHK) se zapojila do evropského výzkumného projektu, který zkoumá ekonomické příčiny rychlého vzestupu a následného kolapsu významných společností starší doby bronzové v Evropě a Středomoří. Hradečtí archeologové se zaměří na středoevropskou únětickou kulturu a zároveň zajistí některé analýzy nálezů z dalších zkoumaných oblastí, řekl ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.
Projekt porovnává tři významné oblasti evropské a středomořské doby bronzové, a to egejskou oblast včetně minojské Kréty, kulturu El Argar na jihovýchodě dnešního Španělska a únětickou kulturu ve střední Evropě. Všechny spojuje podle vědců výrazný hospodářský a populační rozvoj a následná zásadní společenská proměna.
"Cílem výzkumu je prostřednictvím studia takzvaných makrolitických nástrojů lépe porozumět ekonomickým procesům, které stály za vznikem, proměnami i kolapsem raných státních společností," uvedl Novák.
Makrolitické nástroje jsou větší kamenné nástroje používané v pravěku při každodenních výrobních činnostech, například při zpracování potravin a jiných materiálů. "Jejich množství, způsob používání a rozmístění mohou vědcům napovědět, jak byla organizována výroba, jak intenzivní byla a do jaké míry byla soustředěna a kontrolována," uvedl Novák.
Hradecký tým se zaměří zejména na funkční a technologickou analýzu kamenných nástrojů, včetně detailního studia jejich povrchů a experimentálně vytvořených srovnávacích vzorků.
Únětická kultura byla do projektu vybrána jako jeden z klíčových příkladů dynamických společností evropské doby bronzové. "Ve střední Evropě prošla výrazným hospodářským a populačním růstem, rozvojem sociální nerovnosti a následně zásadní proměnou kolem poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. Díky bohatým archeologickým nálezům ji lze dobře porovnat s dalšími významnými centry tehdejší Evropy, například s Krétou a kulturou El Argar ve Španělsku," řekl ČTK Novák.
Na projektu se podílí Filozofická fakulta (FF) UHK společně s Universitat Aut?noma de Barcelona a Universitat Polit?cnica de Catalunya. Za FF UHK výzkum provádějí Eva Schimerová a Richard Thér z Katedry archeologie FF UHK.
Projekt "Cornerstones: Disruptive Economies and Macrolithic Technologies in the Euro-Mediterranean Bronze Age" financovaný Evropskou výzkumnou radou je pětiletý, oficiálně začal na začátku letošního roku a potrvá do konce roku 2030. Celkový maximální rozpočet je téměř 2,5 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 60,6 milionu korun.