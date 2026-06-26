Vedra snižují návštěvnost dvorské zoo, pro večerní návštěvu bude snížené vstupné

Současná vedra snižují zájem lidí o návštěvu Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Pro ochlazení návštěvníků zoo v areálu rozmístila několik vodních mlžicích stanic. Kdo se chce vyhnout letnímu žáru, měl by do zoo dorazit vpodvečer. Současně ušetří, protože od soboty do konce srpna zoo zavádí od 17:00 jednotné vstupné 80 korun. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Základní cena celodenního vstupného pro dospělého je 325 korun a pro děti 265 korun.
Snížení návštěvnosti se zejména kvůli vedrům a hrozbě bouřek projevilo již minulý víkend, kdy za sobotu a neděli dohromady přišlo necelých 5000 lidí. O prvním červnovém víkendu přitom byla návštěvnost více než dvojnásobná. "S celkovou dosavadní návštěvností od začátku roku jsme však spokojeni. Kopíruje loňské první pololetí," uvedl Šťastný.
Úlevu od horka mohou návštěvníci zoo najít na šlapadlech na vodní ploše nedaleko Jezera hrochů. "Chládek najdou i v Muzeu koster ve sklepení Vily La Rose," uvedl Šťastný.
U zvířat zoo, která se specializuje na Afriku, žádná speciální opatření pro jejich ochranu před horkem nedělá. Výjimkou jsou tučňáci brýloví, kterým chovatelé zlepšují mikroklima vodním mlžením. Ostatní zvířata nejčastěji nacházejí úlevu od vedra ve stínu stromů.
Zavedením jednotného vstupného 80 korun po 17:00 se zoo snaží rozložit v hlavní sezoně nápor návštěvníků do celého dne. Poprvé jej zavedla loni v létě s cenou 100 korun, letos ji snížila na 80 korun, čímž připomíná letošních 80 let od založení zoo. Vstupenky se budou prodávat jen na pokladnách, a to od 17:00 do 18:00. Lidé mohou být v zoo do noci, většina pavilonů zavírá ve 22:00.
I večerní návštěva je podle vedení zoo zajímavá. "Býložravci i šelmy vyrážejí tou dobou za potravou a jsou mnohem aktivnější. Skvělá pozorování nabízí například oblíbené Jezero hrochů. Budí se také hrabáči v pavilonu Africká savana a mnoho dalších zvířat," uvedl Šťastný.
Zoo ve Dvoře Králové nad Labem je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve východních Čechách. V posledních letech eviduje rekordní návštěvy. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii po rekordu 729.767 návštěvníků v roce 2024.