Partnerka se ve støedu veèer obrátila na linku 158, protože se obávala o mužùv život. Dosavadní pátrání však zatím úspìch nepøineslo.
Policisté už v den zmizení rozjeli pátrací akci, vyžádali si další hlídky a posily, kynology se služebními psy a také policejní vrtulník. Pøidali se také èlenové sboru dobrovolných hasièù, hasièský dron a strážníci mìstské policie.
„Bohužel noèní pátrací akce ani další pátrací akce svolaná na ètvrteèní ráno nebyla úspìšná i pøesto, že bylo v nároèném lesním terénu propátrané území o rozloze témìø 50 hektarù,“ uvedla mluvèí náchodské policie Andrea Muzikantová.
Policisté se proto obracejí s žádostí o pomoc na veøejnost. Pokud nìkdo muže pozná nebo ví, kde se nyní pohybuje, nebo má informace, které by pomohly muže nalézt, mùže volat na linku 158.
Pohøešovaný muž by mìl mít na sobì zelenou mikinu a tmavé džíny, je hubené postavy a vysoký okolo 185 centimetrù.
Muž je hledaný i proto, že nenastoupil do výkonu trestu. „Byl odsouzen mimo jiné za drogovou trestnou èinnost. Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Náchodì pøíkaz k zatèení,“ doplnila mluvèí.