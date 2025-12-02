Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí

Petr Záleský
  9:12aktualizováno  9:12
Devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, taková bude nová kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bude připomínat kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století, kdy se zrodilo připodobnění Hradce k salonu republiky.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.

Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger. | foto: Vizualizace: Město Hradec Králové

Auta parkují na hradeckém Velkém náměstí, mizí jen při výjimečných...
Na rekonstruovaném Velkém náměstí může přibýt vodní prvek.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.
23 fotografií

Původní kašna mezi radnicí č.p. 1 a Mariánským sloupem vznikla v 15. století, v 18. století ji nahradila skromnější varianta, ale i ta před druhou světovou válkou zanikla.

V architektonicko-výtvarné soutěži se Hradci Králové sešlo nebývalé množství 54 návrhů včetně zahraničních. Porota z nich vybrala pět nejzdařilejších, autoři je dopracovali pro druhé kolo a z něj vzešel vítězný projekt sochaře Tomáše Pavlackého a architekta Petra Preiningera.

Všechny návrhy město představí od 27. ledna do 15. února ve foyer Galerie moderního umění na Velkém náměstí.

Nový symbol města?

„Podle mě tento vodní prvek má potenciál stát se novodobým a nezaměnitelným symbolem města. Formou i detailem komunikuje s okolní architekturou i městskými dominantami,“ míní Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast památkové péče, urbanismu a architektury.

„Návrh je technicky přesvědčivý, do detailů promyšlený a protože lze mezi devíti nádobami, které symbolizují devět královských věnných měst, volně procházet, nabízí i bezprostřední kontakt s vodou,“ říká náměstek.

Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.
Auta parkují na hradeckém Velkém náměstí, mizí jen při výjimečných příležitostech. (18. listopadu 2024)
Na rekonstruovaném Velkém náměstí může přibýt vodní prvek.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.
23 fotografií

„Při rozhodování jsme se radili s dalšími specialisty na technologii vodních děl a jejich údržbu, bezbariérovost a ekologii. Vybrali jsme návrh, který má vysokou architektonickou a výtvarnou kvalitu, ale který zároveň bude funkční a bude sloužit co nejširšímu okruhu lidí,“ řekl předseda poroty, česko-japonský architekt a pedagog Osamu Okamura.

Realizace kašny by měla stát 12 milionů korun, nezačne však dřív než proměna Velkého náměstí. Kompletní dokumentaci pro stavební povolení obří revitalizace chce mít město pohromadě za dva roky a samotnou stavbu spustit v roce 2029.

Na místě bývalých kašen nyní stojí jen poutač s historickými informacemi o zaniklých vodních prvcích, ale už příští rok by na jeho místě mohl stát model, aby si Hradečané na netradiční podobu zvykali.

„Autorský tým jako s materiálem počítá s vysokopevnostním betonem, který povrchově připomíná kámen. Kubistický motiv devíti váz také není náhodný. Je to typický prvek někdejší moderní architektury Hradce, kdy se řada uznávaných architektů zabývala i užitým uměním,“ připomněl Adam Záruba kubistické návrhy nábytku od Josefa Gočára i Jana Kotěry.

Teprve druhá umělecká soutěž

Sochař Tomáš Pavlacký je autorem tří bronzových kuželů, které od roku 2023 vypouštějí páru a ochlazují vzduch na Dominikánském náměstí v Brně. Na sociálních sítích už dostaly různá pojmenování, například „chřtány do pekla“, „menstruační kalichy“, „pisoáry“ nebo „u tří vagín“.

Pro Hradec Králové je architektonicko-výtvarná soutěž na proměnu veřejného prostranství stále ještě novinkou.

První uspořádalo město před rokem a umělcům nabídlo k dispozici někdejší komunistickou Galerii cti u Koruny, na níž za bývalého režimu visely fotografie zasloužilých soudruhů. Betonová zeď bude částečně zapuštěna do svahu a na zadní straně bude možno najít hlídacího psa s ohnivýma očima, jak polyká pěticípou hvězdu. Její obrys tvoří mezera mezi oběma betonovými bloky, nyní ji částečně kryjí keře.

Jiříkovu kašnu dál hledají

O tom, že na náměstí od konce 15. do 80. let 18. století stála honosná gotická kašna se sochařskou výzdobou včetně sochy svatého Jiří, vypovídají jen písemné prameny. Několik fotografií a pohlednic zachycuje podobu kašny před druhou světovou válkou.

Tak vypadala kašna na hradeckém Velkém náměstí před druhou světovou válkou, stála na místě monumentální gotické kašny s bohatou sochařskou výzdobou.

Protože se nedochovaly ani fragmenty gotické kašny, ani podrobnější dokumentace novodobější, město šlo cestou soutěže.

Archeologové však stále neztrácejí naději, že objeví i sochařské pozůstatky Jiříkovy kašny. Tu zatím průzkum v okolí katedrály sv. Ducha ani nedávné výkopy teplovodu neodkryly.

Velké náměstí zdobívala kašna, dosud se hledá. Vodní prvek Hradec vrátí

„Když jsme před patnácti lety dělali výzkum na náměstí, jedna ze sond byla velmi blízko. Podařilo se nám zachytit zbytky dřevěného potrubí, kterým se do kašny přiváděla voda. V blízkosti jsme objevili i studnu jako zálohu vody, která byla vedle kašny v 17. století,“ řekl Radek Bláha, archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Stále však nevíme, kam se poděly pozůstatky Jiříkovy kašny. Nevíme, jestli máme šanci je objevit a jestli nám k tomu nepomůže právě rekonstrukce náměstí,“ uvedl Radek Bláha.

24. listopadu 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:14

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.