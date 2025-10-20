Velké náměstí na opravy stále čeká. Zatím musí stačit umělecké „lešení“

Dřevěná rozhledna na Velkém náměstí v Hradci Králové měla stát kolem secesní studny jen čtyři měsíce, ale zůstane nejméně do září 2026. Úkolem umělecké instalace nazvané Corral je provokovat a současně vyvolat diskusi o stavu historického centra. Čtyřmetrová konstrukce s vyhlídkou to zvládá dokonale.
Dřevěná vyhlídka Corral ukrývá dekorativní secesní kašnu na hradeckém Velkém náměstí. (14. října 2025)

Mnozí považují Corral za nevkusné dřevěné lešení, které zlomyslně zakrývá kašnu. V diskusích na sociálních sítích se nejčastěji skloňuje slovo „hnus“.

Pobouření, které stavbou rozhledny vyvolaly hradecká Galerie moderního umění (GMU) a architektonické studio Archwerk, bylo od začátku posláním celé mise. Výhled na obří parkoviště a mnoho desetiletí otřesný stav Velkého náměstí mají probudit město a rozproudit diskuse.

Radnice tvrdí, že revitalizační projekt odhadem za 615 milionů korun je nastartovaný a pokračuje. Hradec chce mít v roce 2027 v ruce dokumentaci pro stavební povolení a o dva roky později samotnou stavbu i spustit.

Do té doby se město bude muset spokojit s dočasnými intervencemi. Právě tak vedení pojmenovává nejen dřevěný Corral, ale i lavičky, dočasnou zeleň v květináčích či úpravu povrchu u studny. Kolem umělecké rozhledny už se na zútulnění pracuje.

Monstrum, anebo místo pro nadhled

Dřevěná konstrukce mezitím mezi Hradečany rozvířila diskusi. „Myšlenka zviditelnit něco, o co není zájem, je sice spásná a autoři si zřejmě myslí, že se jim povedlo dosáhnout svého cíle, ale musím vás zklamat, stal se přesný opak. Veškerá diskuse je na téma nevkusné lešení uprostřed náměstí, a nikoli na téma studna, kterou obklopuje. Paradoxně jste tak studnu ještě více schovali,“ uvedl Filip Hruška.

„Připadá vám normální na náměstí udělat tohle monstrum? Kdo tohle vůbec dovolil a co na to památkáři? Taky jsem myslela, že to souvisí s nějakou opravou a půjde to dolů,“ připojila se Jana Fidrová.

Do diskuse přispívá i ředitel GMU František Zachoval. „Ta konstrukce, kterou nazýváte nevkusným lešením, není lešení, ale vyhlídkový ochoz. Jeho hlavním cílem je poukazovat na tu studnu, kterou obklopuje. Protože je v majetku města a zoufale poškozená. A když se podíváme na kapoty aut, v kontextu středověké zástavby je pohled na Velké náměstí tragický. Mějme nadhled jako ta vyhlídka, protože poukazuje na to naše poškozené náměstí,“ napsal šéf galerie.

Nadšení netají ani Ilona Mach z akční skupiny Divá bába, která si dala za úkol zabydlet a oživit Malé náměstí. „Instalaci Corral považuji za nejlepší a nejužitečnější umělecký počin ve veřejném prostoru Hradce Králové. Baví mě diskuse kolem ní. A to i vzhledem k tomu, že jen málokdo z diskutujících vnímá nebo vůbec zná její skutečný záměr,“ doplnila.

Stavební povolení chtějí za dva roky

Město současně má pro Velké náměstí další architektonický plán. Už v listopadu by porota měla vybrat vítěze architektonicko-výtvarné soutěže na nový vodní prvek, který vznikne naproti staré radnici č. p. 1. Právě tam se od druhé poloviny 15. století vystřídaly tři kašny, poslední zanikla v roce 1937.

Důležité je, že nová kašna vysoká až sedm metrů, jejíž návrh by měl být nadčasový, vznikne současně s revitalizací celého náměstí. Rada města v létě vybrala firmu Fildman Projekt, která za pouhých 9,5 milionu korun vytvoří projekt od návrhu pro povolení záměru až po prováděcí dokumentaci stavby. Projektant naváže na aktualizovanou architektonickou studii z dílny společnosti ARN Studio, vítěze 15 let staré veřejné soutěže.

Debata ukázala Velké náměstí. Zaparkuje málo aut, chladit bude mlhoviště

To vše může evokovat dojem, že projekt rychle a bez škobrtání dojde až do cíle, kterým má být rok 2027 a zisk dokumentace pro stavební povolení a pak rok 2029 coby začátek stavby. Město výběr projektanta považuje za důležitý dílčí krok.

Ale součástí stavebního řízení bude proces, který řada lidí považuje za skutečný milník – zisk souhlasných stanovisek dotčených vlastníků nemovitostí a podnikatelů.

„Víme, že drtivá většina Hradečáků tomu projektu fandí a nedomnívá se, že je dobré, aby malá skupina obyvatel za každou cenu bránila tak potřebné revitalizaci. Věřím, že nakonec i s těmi několika odpůrci najdeme společnou řeč, protože ostuda, která se na Velkém náměstí vyskytuje už desítky let, není dobrou vizitkou pro naše město. Chceme udělat vše pro to, aby projekt byl akceptován,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a investice.

Chceme se domluvit, zní z radnice

Jedním z vlastníků, s nímž město bude muset najít společnou řeč, je i předseda spolku Velké náměstí z. s. Roman Grym. Ten je však zatím z přístupu radnice rozčarovaný.

„Jsem přesvědčen, že projekt není dobře připraven a teprve ve stavebním řízení se projeví, že město jej vlastně s nikým neprojednalo. Prohnali nás mlýnkem na maso, zúčastnili jsme se všech příležitostí a debat, kam nás pustili, abychom mohli podat náměty nebo připomínky, ale vůbec k žádné nebylo přihlédnuto a nikdo se s námi nebavil,“ zdůraznil Grym.

Hradec už má studii Velkého náměstí, ale podnikatelům ji ukázat nechce

Vlastníkům a podnikatelům vadí dopravní řešení a s tím spojený výrazný úbytek parkovacích míst. Nejspíš by je obměkčil plán, který však současné vedení považuje za mrtvý: podzemní parkoviště.

„Přesný počet obyvatel a rezidentů, se kterými se musíme domluvit, neznáme, ale budou jich desítky. Máme protokol z participace a máme identifikované jejich konkrétní náměty a připomínky. S většinou z nich jsme našli společné stanovisko právě při participativním procesu, s některými nikoli, ale to je klasický fenomén všech tak rozsáhlých projektů. Každopádně těm, kteří jsou proti, se budeme snažit slušně a vstřícně vysvětlit naši motivaci a doufám, že to vše pochopí a nakonec projekt podpoří,“ uvedl Lukáš Řádek.

