Při zběsilém ujíždění policii málem zabil dva lidi, dostal trest pod spodní hranicí

Ladislav Pošmura
  12:32
Královéhradecký krajský uložil osm let vězení dvaadvacetiletému Ondřeji Mihálikovi. Ten předloni u Police nad Metují způsobil vážnou nehodu, při níž málem nepřežili matka se synem. Podle žalobce do jejich auta schválně naboural. Mladík u soudu prohlásil vinu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovanému byl rovněž uložen desetiletý trest zákazu řízení. Podle trestní sazby mu za pokus vraždy hrozilo 10 až 18 let.

Obhájce se vzdal práva na odvolání, žalobce si ponechal lhůtu, rozsudek tedy není pravomocný.

„Kdyby obžalovaný neprohlásil vinu, s malou pravděpodobností by mohl být potrestán za pokus vraždy. Toto prohlášení soud skutečně považuje za důležité pro objasnění případu. Je nám přitom známo, že jde o vážné činy. Trest pod spodní hranicí je adekvátní,“ řekl předseda senátu Jiří Vacek.

U Krajského soudu v Hradci Králové čelí Ondřej Mihálik obžalobě z pokusu vraždy při dopravní nehodě. (13. ledna 2026)
U Krajského soudu v Hradci Králové čelí Ondřej Mihálik (vlevo) obžalobě z pokusu vraždy při dopravní nehodě. (13. ledna 2026)
U Krajského soudu v Hradci Králové čelí Ondřej Mihálik obžalobě z pokusu vraždy při dopravní nehodě. (13. ledna 2026)
U Krajského soudu v Hradci Králové čelí Ondřej Mihálik obžalobě z pokusu vraždy při dopravní nehodě. (13. ledna 2026)
V Petrovických zatáčkách u Police nad Metují řidič v dodávce Dacia Dokker v protisměru naboural vůz Hyundai Getz. (11. února 2024)
9 fotografií

„Trest pod spodní hranicí ukládáme kvůli přístupu obžalovaného k případu,“ řekl soudce. Desetiletý, tedy nejvyšší možný trest zákazu řízení je podle něho neoddiskutovatelný.

V případě překvalifikování trestného činu na těžké ublížení na zdraví by mladíkovi hrozil trest pět až 12 let.

Jel stokilometrovou rychlostí

Ondřej Mihálik podle spisu vyrazil okolo půlnoci z 10. na 11. února 2024 z Broumova na Náchod. Řídil malou dodávku Dacia Dokker a před jízdou pil, což bylo znát na stylu jízdy.

Na linku 158 tehdy krátce po půlnoci někdo zatelefonoval, že od Broumova směrem na Polici nad Metují jede dodávka se žebříky na střeše, která kličkuje po silnici. Hlídka zastihla auto u Pěkova a vydala se za ním.

Chtěl zabít sebe i jiné. Řidič sestřelil protijedoucí auto, viní ho z pokusu o vraždu

Podle spisu se policisté po chvíli rozhodli vůz světelnou a zvukovou signalizací zastavit. Řidič neuposlechl, naopak zrychloval, v obci výrazně překračoval povolenou rychlost a projel jeden kruhový objezd v protisměru, aby policii ujel.

Nejdříve jízdu až na jedno najetí na kraj vozovky v zatáčce kontroloval. Byla noc, mokrá vozovka a rychlost vozu dosahovala až 100 kilometrů za hodinu, přesto řídil poměrně sebejistě, a to i při průjezdu Petrovickými zatáčkami, které se nacházejí mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi.

25. dubna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

V zatáčkách si cíleně najížděl do protisměru a ve chvíli, kdy spatřil světla protijedoucího auta, záměrně přejel v pravotočivé zatáčce přes plnou čáru a v rychlosti okolo 100 kilometrů v hodině bez brzdění narazil čelně do protijedoucího menšího vozu značky Hyundai Getz.

Za volantem seděla řidička, která jela maximální rychlostí 21 kilometrů v hodině a neměla možnost kolizi kvůli svodidlům vpravo zabránit. Hrůzný okamžik, při kterém do sebe auta narazila, loni zveřejnila policie na videu z policejní kamery.

Ptal se na body v počítačové hře

Řidič nadýchal 1,91 promile alkoholu. Podle státního zastupitelství bylo jeho cílem zabít sebe i posádku protijedoucího vozidla.

„Neučinil nic, aby střet na poslední chvíli odvrátil, byť mohl volit úhybný manévr vpravo, čímž by kolizi vozidel mohl zabránit. Navíc svůj záměr poté opakovaně zmiňoval, byť otřesen, zasahujícím policistům na místě nehody, před nimiž se též snažil vypít náplň do elektronických cigaret. Neprojevoval, ač sám prakticky nezraněn, žádný zájem o stav osob v protijedoucím sraženém vozidle a kladl si nahlas otázku, kolik by asi dostal bodů za takovou jízdu v počítačové hře GTA,“ přečetl z obžaloby žalobce Lukáš Hrubý.

GTA je známá akční hra, kde je mimo jiné možné hromadně v autě přejíždět chodce, úmyslně havarovat a způsobovat další škody.

Řidička skončila s vážnými zraněními. K její smrti podle spisu nedošlo spíše shodou šťastných okolností a také díky okamžité pomoci policie a záchranářů.

„Obžalovaný ženě způsobil bezprostředně život ohrožující těžká zranění, která neskončila fatálně především kvůli okamžité pomoci zasahujících policistů, kteří ji na místě úspěšně oživili, a posléze po leteckém transportu do Fakultní nemocnice Hradec Králové díky vysoce specializované urgentní odborné péči lékařů, kde prodělala po utrpěných zraněních v podobě tupého úrazu hlavy a krční páteře, bederní páteře, levé horní končetiny a obou dolních končetin několik operací,“ uvedl žalobce Hrubý.

Policie už dříve uvedla, že řidičce bylo 43 let a v autě s ní seděl čtyřiadvacetiletý syn. Žena se s následky potýká dodnes. Syn utrpěl úraz hlavy a trupu a kromě podlitin a tržné rány také dvojitou zlomeninu dolní čelisti, kvůli které musel na operaci.

Protože obžalovaný řídil služební vůz, který byl určen pro dojíždění z místa bydliště v Hradci Králové do zaměstnání a zpět, nikoliv pro soukromé účely, způsobil zaměstnavateli škodu ve výši 138 700 korun.

Uvedeným jednáním spáchal pokus zločinu vraždy, přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a přečin poškození cizí věci a přečin neoprávněného užívání cizí věci.

„Přehnal jsem to“

K soudu přišel mladík s obhájcem. Před výslechem řekl, že chce prohlásit vinu a že souhlasí s obžalobou. Poté vypovídal. „Byl to zkrat, nevím, co k tomu říct. Nikomu jsem nechtěl ublížit, byl jsem mimo, přehnal jsem to,“ řekl.

Soudce se ptal, jestli má nějaké osobní nebo pracovní problémy. „Nejsem si ničeho vědom,“ odpověděl. Dále řekl, že si toho moc nepamatuje a že policii ujížděl, protože zpanikařil.

„Proč jste najel do protisměru?“ ptal se předseda Vacek.

„Vůbec nevím. Mám jen záblesky. Po nehodě jsem se nějak dostal z auta, ale celou situaci si moc nevybavuji. O tom, co jsem tam říkal, jsem se dozvěděl až později. Že bych mluvil o hře GTA, si nevybavuju,“ prohlásil.

Ve firmě, od které měl služební dodávku, pracoval na pozici technika. Nyní studuje v prvním ročníku softwarové inženýrství na vysoké škole.

„Den po skutku mi bylo ze sebe špatně. Nikdy jsem neměl násilnou povahu. Dlouho jsem si nebyl schopen dát dohromady, co se stalo. Dodnes jsem se s tím nevyrovnal. V kontaktu s poškozenými jsem nebyl, nenašel jsem odvahu,“ řekl.

V noci před jízdou prý slavil kamarádovy narozeniny, proto pil: „Rozhodně jsem se nechtěl zabít.“

Resocializace je možná

Soud prohlášení viny přijal. Soudní znalec Jan Lašek vypracoval psychologický posudek obžalovaného.

„Je psychicky stabilní se sklonem k introverzi. Kvůli případu má úzkosti. Má teprve dozrávající osobnost. Agresivitu ovládá. Řekl, že jeho ambicí je vystudovat vysokou školu a pracovat v zahraničí. Vědomým úmyslem zřejmě nebylo ublížit druhému člověku,“ vypověděl Lašek.

Motiv činu se podle znalce ztrácí ve vysokém stupni opilosti.„Resocializace je možná, a to i vzhledem k tomu, jak se nyní k problému staví,“ řekl Lašek. Podle znalce musí obžalovaný především dospět a riziko opakování takového jednání je poměrně malé.

Jel bez váhání, všímá si žalobce

Státní zástupce Hrubý v závěrečné řeči uvedl, že si je vědom prohlášení viny, přesto tento akt není samospásný a neměl by se přeceňovat.

„Opil se, sedl za volant, projel nejednu obec při špatném stavu vozovky, jel rychle, riskoval, ujížděl policii. Stále se domnívám, že jízda směřovala k jeho konci. Volil ruskou ruletu a rozhodl se narazit do auta, aniž by věděl, kdo tam sedí. Nebylo tam sebemenší zaváhání. Nikoho takového nechceme potkávat na silnici. Poškozená se synem neměla šanci se vyhnout. Jediné, co mohla, je brzdit. Zásadní je, že obžalovaný nejednal zkratkovitě. Po činu se v podstatě policistům vysmíval a dodnes se poškozeným neomluvil ani neposlal dopis,“ řekl žalobce.

Soudu navrhl trest na spodní hranici trestu, a to i s přihlédnutím k tomu, že mladík zřejmě celých deset let ve vězení nebude.

„Mrzí mě to, byla to neskutečná hloupost, všechno chci odčinit, zaplatit, překonat to,“ řekl Mihálik v závěrečném slovu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Zinscenované vraždy jako nástroj vydírání. Jihlavský gang stojí před soudem

Obžalovaný Jan Mach (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který začal projednávat...

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem jihlavského gangu. Šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Dotyční podle obžaloby také zinscenovali vraždy,...

13. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

V okolí Prahy nejezdila řada spojů. Hrozily úrazy, někteří chodci nazuli nesmeky

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu především v kopcích a na okrajích Prahy. Nejezdila většina příměstských autobusů a vlaků spojujících metropoli a středočeské obce. Velké...

13. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud potvrdil pokutu 5,2 milionu korun od ÚOHS pro Asociaci jazykových škol

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 5,2 milionu korun, kterou v roce 2023 vyměřil Asociaci jazykových škol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem...

13. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)

V centru Havířova dopoledne na zasněžené silnici boural autobus s dětmi. Šofér podle všeho nedobrzdil a narazil do nákladního vozidla. Nehoda, která se obešla bez vážných zranění, se stala na...

13. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  12:04

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie, nemocnost vzrostla o 40 pct

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie. Nemocnost oproti začátku roku vzrostla v uplynulém týdnu zhruba o 40 procent procent, když se počet nemocných...

13. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Máme přehled nejprestižnějších plesů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  11:57

Silničáři otevřeli v 10:00 pro nákladní dopravu silnici 10 do Harrachova

ilustrační snímek

Silničáři v 10:00 otevřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Osmnáctikilometrový...

13. ledna 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

V Olomouckém kraji bylo loni 91 případů žloutenky, dvě třetiny na Přerovsku

ilustrační snímek

Hygienici v Olomouckém kraji zaznamenali v loňském roce 91 případů žloutenky typu A, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Nejvíce jich bylo na...

13. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:09

Skladový systém, na který dosáhne každý: Český SySEL udělá pořádek ve firmě

13. ledna 2026  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pohárové běhy v Besednici a ve Velešíně se poběží naposledy

ilustrační snímek

Jihočeský běžecký pohár už zná kalendář na novou sezonu. Některé závody jsou tradiční, dva z nich se však poběží naposledy.

13. ledna 2026  11:31

Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Strážníci ukázali nebezpečnou bublinu v ledu na Brněnské přehradě

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým...

13. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.