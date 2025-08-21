Sraz velocipedistů v Jičíně

V pátek plánují výlet na Dachov v Hořicích a v sobotu pojedou do Sobotky, na hrad Kost, Hrubou Skálu a Trosky.
Klub velocipedistů byl založen už na konci 19. století.
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....
Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...
Sraz velocipedistů se na konci týdne uskuteční v Jičíně. Už dnes v 19 hodin na Valdštejnovo náměstí přijedou příznivci vysokých kol.
I týden před koncem prázdnin je kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji stále většinou dobrá. Zhoršená jakost vody - na třetím z pěti stupňů...
Rekordní počet 80 žáků a studentů základních škol, konzervatoří a vysokých škol po celý týden v Kroměříži zdokonaloval své hudební dovednosti. Bylo jich přibližně o 20 více než v minulém roce....
Policisté a další složky záchranného integrovaného systému dnes v Ostravě v budově hejtmanství nacvičovali zásah proti aktivním střelcům, kteří začali útočit...
Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...
Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů nadále přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. U vnímavějších lidí by se mohly...
Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.
Zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku, který hygienici vydali minulý týden, dál trvá. Vítr sice sinice, které na hladině tvoří vodní květ, například v...