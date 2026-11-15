Královéhradecký kraj vyhlásil nominace na ocenění osobností, které přispěly k rozvoji a k dobrému jménu regionu. Návrhy lze prostřednictvím formuláře na webu www.khk.cz/osobnosti zasílat do 31. prosince. Slavnostní předávání cen bude příští rok na jaře, informovali ČTK zástupci hejtmanství.
Kraj uděluje tři stupně ocenění. Nejvyšším je Řád Královéhradeckého kraje, následují Medaile Královéhradeckého kraje prvního stupně a Medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně. "Budu rád, když se do nominací na ocenění zapojí také veřejnost a upozorní nás na spoluobčany ze svého okolí, kteří si ocenění zaslouží," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Návrhy na ocenění mohou podávat jednotlivci i instituce. Součástí nominace musí být kontaktní údaje navrhovatele i nominovaného člověka a také zdůvodnění, proč by měl být oceněn. "Nominovat lze osobnosti, jejichž činnost nebo výsledky mají širší význam, přesahují místní úroveň a přispívají k dobré reprezentaci Královéhradeckého kraje v kultuře, umění, sportu, školství, ekologii, vědě, technice či v dalších oblastech," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Po uzávěrce nominací kraj všechny doručené návrhy prověří a poté z nich krajská rada vybere kandidáty. Návrhy projedná krajské zastupitelstvo.
Řád Královéhradeckého kraje v minulých letech získaly například osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj kultury, školství, sociální oblasti či duchovního života. Patří mezi ně hudební skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka, kardinál Dominik Duka, Eva Kalousová za celoživotní práci a rozvoj školství a sociální oblasti, Miroslav Wajsar za dlouholetý rozvoj sociálních služeb či herec a spisovatel Miloň Čepelka.