Co všechno je Na hlavu, ukáží soutěžící na výstavě v galerii v Náchodě

Účastnit se mohou ti, kdo běžně s galerií nespolupracují a trvale bydlí v okruhu dvaceti kilometrů od Náchoda, a to včetně Poláků.
Odborná porota zhodnotila přihlášené práce už v prosinci. Na vernisáži se vítězové výtvarných oborů dočkají ocenění, absolutní vítěz dostane příležitost vystavovat v prostoru GVUN Malá ve Španielově pasáži.
Kurátorkou je Veronika Ansorge, výstava potrvá do 22. března. Od pondělka 16. února až do konce galerie nabízí edukační program k této výstavě, součástí bude i výtvarná dílna pro děti.