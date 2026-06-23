Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji je Studnice na Náchodsku

Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji se stala obec Studnice na Náchodsku. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do života obce. Letos se do krajského kola 30. ročníku soutěže přihlásilo rekordních 21 obcí, informovali dnes ČTK zástupci kraje. Vítězná obec získá 1,25 milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj a 500.000 korun od Královéhradeckého kraje.
"Podle hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje je Studnice příkladem moderní venkovské obce, která dokáže citlivě rozvíjet své území při zachování místní identity, historického dědictví a silných komunitních vazeb," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Mimořádně pozitivně byla hodnocena mezigenerační spolupráce, prorodinné prostředí, aktivní zapojování dětí, seniorů a spolků do veřejného dění a vysoká míra občanské sounáležitosti. Silnou stránkou obce s 1000 obyvateli je podle komise také bohatý spolkový život, spolupráce s místními podnikateli, živnostníky a řemeslníky.
Druhé místo v krajském kole získal městys Žernov na Náchodsku s 320 obyvateli. Podle porotců je příkladem samosprávy, která dokáže citlivě spojovat tradici s inovacemi. Třetí se umístila obec Sněžné na Rychnovsku, která hodnotitele zaujala aktivním spolkovým životem, využíváním inovací a chytrých řešení přiměřených velikosti obce, zapojováním veřejnosti do rozhodování a postupným rozvojem. Za mimořádný počin obce se 140 obyvateli komise považuje stavbu vodojemu.
Ocenění Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala Choteč na Jičínsku. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí komise udělila obci Dubenec na Trutnovsku, a to za mimořádně koncepční, dlouhodobou a funkční péči o krajinu, vodu a životní prostředí. Modrou stuhu za společenský život a inovace obdrželo Deštné v Orlických horách na Rychnovsku. Provodov-Šonov na Náchodsku získal Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny.
"Slavnostní předání ocenění se uskuteční 15. srpna ve Studnici a vyhlášení celostátního kola bude 19. září v Písečné u Žamberka," dodal Lechmann.
Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. Loni v krajském kole vyhrála obec Bezděkov nad Metují na Náchodsku. Nejlepší obcí v třicetileté historii oceňování Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji stal Nový Hrádek na Náchodsku, který od roku 2006 do 2025 získal osm ocenění, včetně dvou prvenství. Za ním je Podbřezí, které porota ocenila v letech 1997 až 2025 sedmkrát, a to včetně jednoho prvního místa, které obec získala v roce 2006. Na třetím místě je Rudník na Trutnovsku se třemi cenami, z nichž v roce 2016 obdržel ocenění nejvyšší.