Výstavba větrníků rozděluje místní a chalupáře, vyrůst mají u Babiččina údolí

Na Smiřické stráni býval pěkný les, než ho v srpnu 2017 smetla větrná smršť derecho. Po rozsáhlé těžbě tu jsou znovu zalesněné paseky, z nichž trčí osamělé stromy. Soukromá firma tam chce vybudovat tři až pět větrníků. Obec Mezilečí může získat do rozpočtu přes sto milionů korun a projektu je nakloněna. Vše rozhodne postoj Jaroměře, vlastníka lesa.

Zatímco Mezilečí je dva kilometry pod kopcem, blíž k větrníkům budou mít obyvatelé Libňatova, Křižanova, Prorub i Maršova u Úpice. Nejbližší dům by stál 800 metrů od elektráren, a to v mezilečské části Posadov. Část chalupářů a obyvatel z okolních vesnic proto podepisuje protestní petici.

„Větrný park bude mít vliv i na ceny nemovitostí. Je tu velký podíl domů k rekreaci a zejména u nich to bude výrazně srážet hodnotu. Nemyslím, že větrníky tu jsou šťastné. Fouká tu, dají se připojit na síť, ale raději by měly být v bývalých průmyslových areálech, ne v čisté přírodě. Tady toho moc není, ale ticho, klid a venkovský mír zatím ano,“ míní Jiří Knotek, který se do Posadova s rodinou vrací na víkendy.

Přemýšleli tu o trvalém bydlení, ale teď váhají. Chalupáři připomínají, že pět kilometrů vzdušnou čarou odtud je národní přírodní i kulturní památka Babiččino údolí.

I s místními utvořili Spolek přírodního dědictví a kvality života Náchodska a Trutnovska. Obávají se dopadů na krajinný ráz, šíření hluku i vlivu nízkofrekvenčního zvuku na zdraví a změn klimatu.

Vytýkají zastupitelům, že o zájmu firmy půl roku mlčeli. Pochybnosti mají i o finančních výhodách, které firma Mezilečským nabídla, o něco nižší částky firma chce dát i sousedním obcím a rekreantům.

„Lidé budou platit trochu méně za silovou elektřinu, ale zvýší se fixní část, protože stát bude potřebovat umořit to, co nalil do dotací na podporu obnovitelných zdrojů. Může to vyjít šul nul. Úspora může být nejvýš v tisících korun,“ odhaduje členka spolku Iva Chmelíková z Posadova.

Dvaašedesát pro

Investor loni na jaře získal od mezilečských zastupitelů svolení, že může prověřit, zda je projekt uskutečnitelný. Se záměrem vyšla firma na veřejnost až na podzim, uspořádala tři debaty. V říjnu pak v obci trvale žijící hlasovali, zda větrníky chtějí. Ze 119 oprávněných pro ně hlasovalo 62, 16 nesouhlasilo. Mají tedy podporu 80 procent hlasujících v Mezilečí.

Lidí z nejbližších vesnic se však nikdo neptal, podle počtu voličů z posledních voleb jich může být na 550. Klára Pichová z Libňatova prvně o větrnících slyšela od zdejšího aktivisty, pak i z příspěvku na sítích od libňatovského starosty.

„Ti nejdotčenější z Posadova a Křižanova nebo Prorub nedostali možnost se vyjádřit, jsou to hlavně chalupáři. Mezilečí něco odhlasovalo, ale jejich katastr je odlehlý. Kolem větrníků přitom bude pět vesnic do jednoho kilometru. Asi pět let sem už dojíždíme, máme tu zahradu, stavíme dům a přesně na větrníky bychom měli mít výhled. Tady fouká od jihozápadu, takže by se k nám nesl i zvuk,“ říká Klára Pichová. Obnovitelné zdroje bere, ale v místech, kde nevadí.

Podle starosty Mezilečí Josefa Chmelíka bude na investorovi, jak se domluví s okolními obcemi i s Jaroměří. Jeho obec řešila pouze vlastní katastr, pro anketu si zvolili referendum. Ve větrnících vidí nabídku a oceňuje, že se firma chová transparentně.

„Výhodou by byly benefity pro obec i občany, to nás ovlivnilo. Nevím, čím by se jinak nahradily uhelné zdroje,“ říká starosta Chmelík (bezp. za KDU-ČSL).

Těm, kdo budou nejblíž větrníkům a vadí jim to, rozumí. Ze zhoršení kvality života však strach nemá. Se zastupiteli navštívil větrný park v Hrádku nad Nisou s třinácti stroji, hlučnosti si nevšimli, jen blíž u větrníků slyšeli vítr z lopatek. „Z peněz za větrníky by se tady dala financovat spousta věcí, třeba chodník, schovat nadzemní sítě nebo obnovit tůně,“ míní starosta.

Šedesát orgánů

Podle webu Fakta o klimatu má Královéhradecký kraj vůbec nejmenší potenciál pro větrnou energetiku v zemi. Zájemce o stavbu větrníků, firma NOHO Energy, vysvětluje, že hledal lokalitu co nejblíž hradeckému sídlu.

„Nad Mezilečím fouká a lokalita je vhodná. Je třeba zohlednit asi šedesát dotčených orgánů, jde o životní prostředí, krajinný ráz, pozemky či připojení s dostatkem kapacity v síti. Tady se hvězdy potkaly, ale nakloněna tomu musí být i obec, případně komunita,“ vykládá Tomáš Vrbický, majitel společnosti NOHO, jež buduje v hradeckých Kuklenách uhlíkově neutrální čtvrť.

Zmiňuje, že z šesti tisíc obcí v Česku jsou pro větrné parky vhodné podmínky jen ve dvou až třech stovkách.

Pět větrníků by pro firmu znamenalo investici ve výši miliardy korun. Pokud by vše šlo dobře, chtěla by je postavit do čtyř až šesti let. Umístění v krajině se ještě může měnit. NOHO chce vložit do podniku zkušenosti s projektováním, s technologií se hodlá spolehnout na dánského výrobce Vestas či německého Enerconu.