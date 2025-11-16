Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé světové války dokonce velitel německé armády Střed Ferdinand Schörner. Z vily by se mohlo stát muzeum konce války.

Právě za Schörnerem vyrazil 8. května 1945 konvoj amerických vojáků, aby mu doručili kapitulaci německých ozbrojených sil.

Při první návštěvě Velichovek se nevelká vila s opadanou omítkou, rezavými okapy a dřevěnými okny dá snadno přehlédnout. Dům s číslem popisným 81 je „schovaný“ v lázeňském parku a vede k němu ne příliš zřetelná pěšina. Před budovou je cedule s krátkým popiskem. Většina lázeňských hostů kolem projde bez povšimnutí.

Přestože Velichovky byly nejvýchodnějším pozemním bodem, kterého američtí vojáci za války v Evropě dosáhly, největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva zde dodnes nic nepřipomíná. Podle ředitele lázní Petra Čermáka se přímo nabízí, aby v Schörnerově vile vznikla expozice nebo muzeum konce druhé světové války.

„Letos bylo 30. výročí akce Mise Velichovky, kterou každý rok v květnu navštíví od čtyř do sedmi tisíc lidí. Troufám si říct, že řada z nich neví, jak významnou roli Velichovky na konci druhé světové války sehrály. Nejenže byly nejvýchodnějším místem, kam se spojenecká vojska dostala, ale v posledních dnech války zde sídlilo velitelství v té době nejmocnější síly celého wehrmachtu, a to stojí za připomínku,“ myslí si ředitel.

Kryt a sauna se nedochovaly

Za války byl součástí vily také protiletecký kryt a finská sauna, nic z toho se nedochovalo. Po roce 1945 ve vile vznikly byty pro zaměstnance. V roce 2014 zkrachovalé lázně koupila společnost Karsit Holding podnikatele Františka Řípy. Na jednom z oken vily stále visí cedule s nápisem „Příprava generální rekonstrukce v letech 2016–2017“. Nikdy k ní nedošlo.

„Minimálně od doby, co lázně převzal nový majitel, vila nemá využití. Je to jediná budova v lázních, která nikdy nesloužila klientům, vždy zde byly kanceláře nebo byty,“ uvádí Petr Čermák.

Pacienti objevili vzkříšené Lázně Velichovky, léčí se i profihokejista

Podle něj jiné využití než muzeum příliš nedává smysl: „Lázeňský provoz umíme zajistit jinde a lázně disponují poměrně velkým počtem bytů.“

Vila je vybydlená

Schörnerovu vilu tvoří dva velké byty. Interiéry jsou vybydlené, obklady, zásuvky a bojlery na vodu připomínají úpravy, kterých doznaly po sametové revoluci.

„Dům chátrá, netopí se v něm, okna jsou rozbitá. Vyžaduje zásadní rekonstrukci,“ zdůrazňuje ředitel.

Náklady si zatím netroufá odhadnout, ale půjde o miliony korun. Podle něj jsou lázně připravené zajistit opravu, se vznikem a provozem muzea by měl pomoci Královéhradecký kraj. Ředitel o tom už jednal s vedením hejtmanství i krajského Muzea východních Čech v Hradci Králové, které mimo jiné provozuje Muzeum války 1866 na Chlumu.

„Umím si představit, že se lázně postarají o rekonstrukci a pak budovu třeba za symbolickou částku pronajmou kraji, který zajistí provoz,“ naznačuje šéf lázní Velichovky.

Muzeum konce války schází

Ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich potvrdil, že instituce s lázněmi jedná o zřízení případné pobočky ve Velichovkách, která by se věnovala konci druhé světové války ve východních Čechách:

„Není to jen známá Mise Velichovky, ale těch témat, které by se v expozici dala realizovat, je mnohem více. Smysl pobočky by měl být daleko širší. Moc se nemluví o tom, že v Orlických horách a Podkrkonoší bylo partyzánské hnutí, velkým tématem je Květnové povstání v regionu. Jestliže v dějinách máme světlý příklad, kdy se naši předkové dokázali postavit totalitě, tak je to nadále živý odkaz, který bychom měli i současné generaci připomínat.“

2. května 2025

Ve východních Čechách je množství vojenských pevností budovaných na začátku druhé světové války, muzeum nebo expozice zaměřená na ukončení konfliktu chybí.

Muzeum by táhlo jiné návštěvníky

I pro Velichovky by to znamenalo vítaný impulz. „Muzeum by do Velichovek přivedlo nový typ návštěvníků,“ domnívá se Petr Čermák.

Podobný názor má starosta lázeňské obce Jiří Lebedinský (nestraník). „Bavíme se o tom už delší dobu, Schörnerova vila je posledním neopraveným objektem v lázních a nevypadá hezky. Myšlenka udělat v ní muzeum se nám moc líbí, určitě by to zvýšilo turistický ruch ve Velichovkách. Myslím si, že by to bylo velké lákadlo pro návštěvníky,“ říká starosta.

Vilu zná velmi dobře i zevnitř, jako teenager tam chodil za kamarádem. Podle něj celkově ve Velichovkách chybí místo, kde by se lidé dozvěděli víc o historii. Obec proto připravuje rekonstrukci bývalého statku vedle obecního úřadu, kde by mohla být expozice o lázních či Misi Velichovky.

„Máme na to projekt a řešíme dotace, protože to bude stát velké peníze,“ poznamenává Jiří Lebedinský.

Tisícovka vojáků v lázních

Za druhé světové války podkrkonošské lázně sloužily výhradně německé armádě. Sídlilo zde asi tisíc vojáků. V Masarykově domě, dnes největší ubytovací budově lázní, se nacházely kanceláře štábu. V budově Morava našli zázemí němečtí generálové a vyšší důstojníci, v budově Domov příslušníci SS.

Neznámé fotografie z Jiren a jak generál hrozil vyhladit obec u Prahy

Schörnerova armáda, čítající 900 tisíc vojáků a tisícovku letadel, byla v závěru války jednou z posledních akceschopných součástí německé branné moci.

Dne 8. května 1945 do Velichovek dorazil konvoj americké armády s německým zmocněncem, který měl polnímu maršálovi doručit informaci o kapitulaci německých ozbrojených sil. Kolonu tvořilo několik obrněných transportérů, džípů, polní ambulance a dvě štábní limuzíny, doprovázeli ji armádní novináři a korespondent agentury Reuters.

Schörner možná prchl dříve

V noci ze 7. na 8. května se konvoj s velitelem mise Robertem Prattem zastavil v Praze, kde vrcholilo Pražské povstání. Není jasné, jestli se americká delegace s generálem Schörnerem ve Velichovkách setkala. Podle některých pramenů už předtím uprchl.

„Tím, že se povedlo polního maršála Schörnera přesvědčit, že má skupina armád Střed kapitulovat, se zachránily tisíce lidských životů a zřejmě i významná část České republiky, protože armáda byla schopná poničit celou řadu českých měst,“ upozorňuje Petr Grulich.

Já a můj tank Sherman. Z Argentiny jsem ho vezl tři a půl roku, říká sběratel

Misi Velichovky si lázně připomínají každý rok v květnu, součástí akce k výročí konce války je i vzpomínková jízda historických vozidel.

Ferdinand Schörner patřil mezi oblíbence Adolfa Hitlera, mnichovský rodák byl nositelem řady vyznamenání. Prošel válkou na východní frontě, na Balkáně i v severní Evropě. Skupině armád Střed velel od února 1945.

V Hitlerově poslední závěti z konce dubna 1945 byl jmenován vrchním velitelem německých pozemních sil. Z Velichovek se přesunul do Žatce, odkud odletěl do Tyrol, kde ho zadrželi Američané a předali Sovětům. Odsoudili ho k mnohaletému vězení.

V roce 1954 se Schörner kvůli zdravotnímu stavu dostal do východního Německa, po návratu do západního Německa byl znovu zatčen a ve vězení strávil necelých pět let. Po propuštění v roce 1960 žil v Mnichově v ústraní až do své smrti v roce 1973.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

