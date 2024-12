Když dávali Vinnetoua. Výstava připomene atmosféru kin za železné opony

Nejeden pamětník má ve vzpomínkách nejen fronty na každého Vinnetoua či pláč při Posledním výstřelu, nejedna pamětnice v panelákovém jádru snila o dobrodružství Angeliky, markýzy andělů, děti chtěly jen na „černobílé“ kládě s princeznou Krasomilou a spravedlivým králem Miroslavem.

Mnohé z populárních filmů už setřel čas, ale vzpomínky na vůni a atmosféru kinosálů, které bývaly „nóbl i ratejnami“, v nichž promítač často v nejnapínavějším momentu přikládal do kamen.

„Chození do biografu bylo po velkou část 20. století velmi populární. Často dnes zapomínáme, na jakých místech se promítalo a co všechno s kinoprovozem souviselo. Díky této výstavě vidíme nejen mohutnost tehdejší kinosítě, ale také její architektonickou různorodost,“ říká autorka výstavy Marie Barešová z Národního filmového archívu.

První částí výstavy tvoří panely s fotografiemi, na nichž si lze porovnat tehdejší a současný stav východočeských kin. Nechybí tu ani taková, která vznikla ze sokoloven, kulturní sály s technikou 70 mm nebo architektonické perly jako bývalé kino Jas v Pardubicích nebo novopacké Retro Kino60.

Stará kina zmizela

„Ukazujeme příklady funkcionalismu, socialistického realismu nebo bruselského stylu. Zvolená kombinace je díky tomu pestrou směsicí odrážející nejen vývoj uměleckých přístupů, ale také historicko-politické pozadí bouřlivého století,“ pokračuje Marie Benešová.

Mnohé kinosály, jichž po půlstoletí bývalo v Hradci na tucet, už svému účelu neslouží, některé už ani nestojí. Provoz kamenných kin ve větších městech mnohde nahradil vzdálenější multiplex. Zejména v čase přechodu z analogového promítání na digitální jen některá města investovala do nové technologie.

V Hradci zůstalo jen Bio Central, dříve Kino Jas či Kino 70. Zmizelo Kino Cestujících, Mír, Moskva či Budovatelů, z Oka se stala Filharmonie. Nahradilo je multikino v obchodním centru Futurum. Ke světlým výjimkám v kraji patří nedávno zrekonstruované trutnovské kino Vesmír nebo Biograf Český ráj v Jičíně.

Oblíbené filmy

Součástí výstavy se stanou vzpomínky na oblíbená královéhradecká kina, které mohou mohou podle svých příběhů nebo zážitků sepsat a zavěsit v kavárně Bia Central bývalí návštěvníci.

„Do kavárny jsme spolu s autorkou výstavy Marií Barešovou umístily devět nástěnek se jmény dvanácti původních hradeckých kin a papíry na vzkazy návštěvníků. Přes jejich příběhy si můžeme zavzpomínat na to, v kterém kině se divákům nejvíc líbilo, na oblíbené filmy, ale i na to, kdo chodil do kina na rande a jestli mu známost vydržela, nebo na fronty na vstupenky, na Eskymo, které se prodávalo před filmy i na podobné,“ uvádí Ilona Mach, která už dříve sbírala vzpomínky pamětníků Bia Central.

Přednášku doplněnou o fotografie připravila jak autorka výstavy Marie Barešová z Národního filmového archivu, tak Matěj Bekera z Východočeského muzea v Pardubicích.