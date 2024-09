Kuks

Vinobraní v kulisách baroka

Již 17. ročník Vinobraní začne v 10 hodin, návštěvníci budou moci ochutnat více než stovku vín od 25 českých i zahraničních vinařů. Ve 13 hodin poteče nejméně 20 minut po kaskádovém schodišti víno jako v dobách hraběte F. A. Šporka, přímo v hospitálu však budou fungovat také vinné lázně. Součástí Vinobraní bude jarmark, na pódiu se s koncertní verzí muzikálu Mama Mia (13.45) představí Bořek Slezáček a Jitka Asterová. Zahraje také Martyho banda (15.00) a Trní na větvi (16.30). Program v 10 hodin otevírá vystoupení Two4U.

Hradec Králové

Vrcholí Street Art Festival

Premiérový ročník Street Art Festivalu sice v Hradci Králové začal již zkraje celého týdne, o víkendu se však koná hlavní část. Do města dorazili dva známí umělci. Francouzský malíř a organizátor streetových festivalů, který si říká Takir a potom Soihe, švýcarský umělec žijící v Berlíně. Takir dostal na starost velkou stěnu v ulici Na Rozhraní na Moravském Předměstí o rozměrech 8,4 krát 2,5 metru. Soihe si udělal své plátno z vodojemu v dopravním podniku, který má obvod 28 metrů a výšku 3,5 metru. Vernisáž je na programu v neděli. Dějištěm festivalu se však stane i most u soutoku. V sobotu se tady bude konat Street Art Jam s díly, jak si umělci představují umělecky ztvárněný most.

Pevnosti se otevírají

Hradec si připomíná 140. výročí zrušení pevnosti. A v sobotu 14. září se zbývající hradecké pevnosti otevřou. Komentované prohlídky se konají na Pivovarské i Pajkrově flošně či v kasematech v Jiráskových sadech.

Výrava

Rybičky 48 i Mig 21

Letní parket ve Výravě v sobotu ukončí další hudební sezonu. Na pódiu se od 13 hodin vystřídají postupně Rybičky 48, Mig 21, Lenny, UDG, Portless a Ready Kirken. Vstupenky na „šestikoncert“ stojí 799 korun.