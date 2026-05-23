Vířivka mohla stát za požárem v Horní Radechové, škoda je 1,3 milionu korun

Požár dnes kolem poledne poškodil dřevěný objekt a částečně i rodinný dům v Horní Radechové na Náchodsku. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 1,3 milionu korun. Příčinou mohla být nedbalost při obsluhování vířivky. ČTK to řekl mluvčí hasičů Radek Mencl.
"Podezření je na nedbalost při manipulaci s vířivkou. Může to být ve spojení s technickou závadou. Zatím to ale vypadá jako nedbalost, není to ale definitivně potvrzené," řekl Mencl.
Požár zasáhl dřevěný objekt a částečně rodinný dům, oznámen byl na operační středisko před polednem. Hasiči oheň zlikvidovali přibližně za 2,5 hodiny. Podle Mencla se díky rychlému zásahu podařilo zabránit větším škodám.