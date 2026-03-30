Virtuální asistent hradeckého krajského úřadu má usnadnit přístup k informacím

Krajský úřad Královéhradeckého kraje spustí od dubna hlasového virtuálního asistenta. Systém založený na umělé inteligenci (AI) bude volajícím poskytovat základní informace na telefonní lince 495 817 111. ČTK o tom informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. V úředních hodinách asistent nasměruje volajícího na správné pracoviště a hovor přímo přepojí. Mimo úřední dobu poskytne základní informace, případně zašle kontakty nebo shrnutí formou SMS.
"Asistent bude schopen v telefonické komunikaci přirozeným hlasem odpovídat na nejčastější dotazy," uvedl Lechmann. Pokud si systém s dotazem neporadí, nabídne v pracovní době automatické přepojení na příslušného pracovníka. Stejně bude postupovat i v případě, že si volající přeje komunikovat s živým operátorem.
Hejtmanství novou technologii testovalo v interním prostředí krajského úřadu. V plném provozu pro veřejnost bude od 1. dubna.
"Snažíme se dlouhodobě zlepšovat služby pro naše občany. Nový virtuální asistent představuje další způsob, jak lidem usnadnit přístup k potřebným informacím," uvedl ředitel krajského úřadu Miroslav Vrba. Královéhradecký kraj nebude jediným regionem v Česku s takovou službou, hlasového asistenta má například ústecký krajský úřad.
Zavádění moderních technologií se Královéhradecký kraj věnuje dlouhodobě. Loni v květnu spustil na svém webu AI chatbota jménem Krakonoš, který uživatelům pomáhá s orientací na stránkách a vyhledáváním informací o agendách úřadu, dotacích, službách kraje, dopravě, školství, zdravotnictví či volnočasových aktivitách.