Vítr ráno zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, odpoledne se rozjel

Horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku byl dnes dopoledne kvůli silnému větru mimo provoz. Po zeslábnutí větru se úsek ve 12:30 rozjel, uvedl pro ČTK pracovník lanovky. V sobotu horní úsek kvůli větru nejezdil celý den. Spodní úsek na Růžovou horu byl v sobotu i dnes dopoledne v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.
Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky měl dnes ráno na Sněžce vítr v nárazech rychlost přes 60 kilometrů v hodině. Na vrcholu Sněžky byla ráno teplota kolem tří stupňů Celsia a mlha. Pocitová teplota se kvůli větru pohybovala kolem minus tří stupňů. Odpoledne bylo na Sněžce polojasno, teplota kolem šesti stupňů a pocitová teplota se dostala nad nulu.
Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu od 08:00 do 19:00.
Na hřebeny Krkonoš se lidé mohou také dostat kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu, lanovkou z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch nebo lanovkou z Velké Úpy na Portášky. Ve Špindlerově Mlýně jsou v provozu lanovky na Medvědín a na Pláně. V Harrachově je v provozu lanovka na Čertovu horu. Lanová dráha z Herlíkovic na Žalý ukončila provoz 31. srpna.