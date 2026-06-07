Vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, úsek na Růžovou horu jezdí

Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Odpoledne by se situace mohla změnit. Aktuální informace najdou turisté na webu lanovky, uvedl pro ČTK vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.
Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky měl dnes ráno na Sněžce vítr rychlost až kolem 65 kilometrů v hodině. Na vrcholu byla ráno teplota kolem osmi stupňů Celsia a bylo oblačno až polojasno.
Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu od 08:00 do 19:00.
Na hřebeny Krkonoš se lidé mohou také dostat kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch nebo lanovkou z Velké Úpy na Portášky. Ve Špindlerově Mlýně jsou v provozu lanovky na Medvědín a na Pláně. V Harrachově jezdí lanovka na Čertovu horu.