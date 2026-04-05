Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní úsek na Růžovou horu jede

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku je kvůli silnému větru mimo provoz. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu jede. Turisty, kteří chtějí pokračovat v cestě, čeká z Růžové hory na Sněžku trasa měřící 2,5 kilometru. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, vyplynulo z údajů na webu společnosti Lanová dráha Sněžka. Podle vedoucího provozu lanovky Jiřího Špetly by měl být horní úsek mimo provoz celý den, stejně tak jako byl v sobotu.
Podle údajů z měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory dopoledne dosáhl vítr v nárazu přes 100 km/h. Kolem 10:00 byla na Sněžce mlha, 2,5 stupně nad nulou, ale vlivem větru byla pocitová teplota minus 4,4 stupně Celsia. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších dnes počasí neovlivnilo.
Lanovka na Sněžku je od 15. března do 30. dubna v pravidelné jarní odstávce kvůli údržbě, jezdí o víkendech a svátcích, tedy i o nynějším velikonočním víkendu.
V Krkonoších nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 50 až 70 cm sněhu, více ho je na severních svazích a stinných místech. Na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Sněžky a Kozích hřbetů jsou téměř beze sněhu, vyplynulo z dnešní lavinové předpovědi zveřejňované na webu Horskou službou Krkonoše.
V Krkonoších má být dnes oblačno až zataženo, místy přeháňky, nad 800 metrů nad mořem srážky smíšené nebo sněhové. Postupně by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou do plus šesti stupňů Celsia, nad 1000 metrů nad mořem do plus dvou stupňů.