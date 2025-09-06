Vlak srazil na Trutnovsku člověka, trať stála. Cestující evakuovali hasiči

„Na místě srazil vlak člověka, který vstoupil do kolejiště. Dotyčný náraz nepřežil, podle dosavadních zjištění šlo o sebevraždu. Hasiči cestující vlaku evakuovali, nikdo se uvnitř nezranil,“ uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová.
Krajští hasiči na místě spolupracovali s kolegy ze Správy železnic a dobrovolnými jednotkami z okolí. „Společně s nimi a s policií jsme provedli evakuaci 38 cestujících a dvou osob posádky vlaku,“ uvedli na síti X.
Pro evakuované cestující přijel autobus náhradní dopravy.
Událost ovlivnila dalších pět vlakových spojů, z toho tři rychlíky. Na trati byl zhruba tři hodiny přerušen provoz, obnovit se jej podařilo před 15. hodnou. Pro cestující byla v době výluky zajištěna náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Malé Svatoňovice - Červený Kostelec a zpět.
