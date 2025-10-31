Hasiči pomohli z vlaku vystoupit 125 lidem, z nichž 22 převezli autobusem na hradecké nádraží. Podle Správy železnic by přerušení provozu mohlo trvat do 20:00.
„Dosud neznámý pachatel umístil na koleje přibližně devět kamenů z náspu, čímž vážně ohrozil bezpečnost železničního provozu. Policie zjišťuje všechny okolnosti události, lze vzít v úvahu možné spáchání zločinu obecného ohrožení,“ řekla mluvčí policie Karolína Macháčková.
České dráhy vlaky mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem odklonily přes odbočku Plačice.
Strojvedoucí před nárazem do kamení brzdil.
„Naštěstí nedošlo ke zranění cestujících ani ke škodě na jejich majetku,“ uvedla mluvčí s tím, že případná škoda na vlaku se bude zjišťovat. Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího byla negativní.
Svědky, kteří byli v pátek odpoledne v Opatovické ulici v okolí tratě a všimli si něčeho podezřelého, policie vyzvala k poskytnutí informací. Svědectví mohou podat na linku 158 nebo na nejbližší služebnu policie.
V pů desáté večer byla mimořádná událost ukončena a provoz byl obnoven.