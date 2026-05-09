„Ke střetu došlo na malém přejezdu směrem na Petříkovice pod haldou. Na místě zemřel muž, jehož totožnost zatím neznáme,“ uvedla Pižlová.
Podle webu Českých drah byl spěšný vlak v úseku Malé Svatoňovice – Starkoč odřeknut. Mezi stanicemi Malé Svatoňovice – Červený Kostelec a zpět je zavedena náhradní autobusová doprava. Provoz na trati by mohl být obnoven mezi 14. a 15. hodinou.
