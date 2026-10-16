Vlci na Broumovsku loví hlavně divokou zvěř, dva z nich mají GPS obojky

Autor: ČTK
  12:45aktualizováno  12:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vlci na na Broumovsku loví většinou divoká zvířata, která tvoří přes 90 procent jejich stravy. Dva vlci z Broumovska, které ochranáři od jara sledují pomocí GPS obojků, jsou přirozeně plaší, nevyhledávají blízkost lidí, žijí skrytě, tedy vykazují běžné chování. Telemetrické obojky dostali v reakci na oznámené blízké setkání vlka s člověkem. Vyplynulo to ze zprávy k monitoringu vlků v česko-polském pohraničí v období 12 měsíců od května 2025, kterou ochranáři zveřejnili na webu. V žádné ze sledovaných oblasti od Lužických hor po Jeseníky vědci nezjistili křížence vlka a psa.

Zpráva vznikla ve spolupráci několika institucí v přeshraničním projektu CZ-PL Interreg, který se zaměřuje na monitoring a výzkum vlka obecného v česko-polském pohraničí. Na sledovaném území se podařilo prokázat 18 vlčích teritorií, na kterých žije 16 smeček a dva páry. Na Broumovské vrchovině a v okolí žije podle letošních zjištění ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků.

Co se týče zastoupení hospodářských zvířat na jídelníčku vlků na Broumovsku, tak tvoří 6,9 procenta, hlavně ovcí. Ze všech sledovaných oblastí jde podle zprávy o nevyšší zastoupení. Například na Frýdlantsku, Králickém Sněžníku a v Orlických horách se zastoupení hospodářských zvířat pohybuje kolem tří procent.

Podle experta na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborného garanta projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslava Kutala to souvisí také s tím, že na Broumovsku je více chovů ovcí než v ostatních sledovaných oblastech. Přestože se zabezpečení pastvin postupně zlepšuje, není podle něj v některých případech stále dostačují.

"Potravní nabídka hospodářských zvířat na Broumovsku je ve srovnání s ostatními oblastmi vysoká. Na druhou stranu se nejedná o výrazný rozdíl. Na Broumovsku jsou stále chovy, které nesplňují minimální standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) na ochranu pastvin," řekl ČTK Kutal.

Hlavní složkou potravy vlků je na Broumovsku srnec obecný, další významnou složkou je prase divoké. "I když na Broumovsku je o něco vyšší podíl hospodářských zvířat na jídelníčku vlků, rozhodně to není tak, že by vlci tady byli na nich závislí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se na to specializovali. Výraznou většinu jídelníčku i tady tvoří divoká zvířata," řekl Kutal.

Na přeshraničním projektu na souvislém území o velikosti 7000 kilometrů čtverečních pracuje Hnutí DUHA Šelmy ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Parkem Narodowym Gór Stołowych se sídlem v polské Kudowě-Zdroj. Například na Broumovsku spolupracují s CHKO Broumovsko.

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