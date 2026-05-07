Vlci s GPS obojky na Broumovsku vykazují běžné chování, lidem se vyhýbají

Dva vlci z Broumovska s GPS obojky vykazují běžné chování, pohybují se na rozsáhlém území a nevyhledávají blízkost lidí. Ochranáři jim letos dali telemetrické obojky v reakci na oznámené blízké setkání vlka s člověkem v obci Hynčice. První měsíc sledování obou vlků nepřinesl žádné znepokojivé informace, řekl ČTK expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborný garant projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslav Kutal.
Ochranáři dali vlkům obojky poté, co Správa CHKO Broumovsko dostala hlášení o setkání vlka s člověkem u obytného domu. Událost se údajně stala v březnu v obci Hynčice. Muž, který setkání oznámil, ochranářům řekl, že před vlkem, který k němu běžel, i když na něj vystřelil z plynové pistole, utekl do domu. O incidentu informovala i některá média. Kutal podotkl, že uvedené informace nelze nezávisle ověřit.
"Poté vyzvala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Mendelovu univerzitu v Brně k odchytu vlků za účelem detailnějšího monitoringu. Koncem března se podařilo odchytit a opatřit telemetrickými obojky dva vlky, samce a samici. Odchytli jsme je v teritoriu, kde k incidentu mělo dojít," řekl Kutal.
Vědci zjistili, že samec se pohybuje na území zhruba 220 kilometrů čtverečních, přičemž deset dní byl v Broumovských stěnách, většinu času ale strávil ve východní části Javořích hor a navazujících horských celcích v Polsku. Samice obsáhla území zhruba 120 kilometrů čtverečních ve východní části Javořích hor a v polských pohořích, na území překrývajícím se se sledovaným samcem.
"Oba vlci v různých časech zavítali nakrátko také do Sovích hor, nacházejících se severně od Javořích hor v Polsku. Mohou být členy stejné smečky," sdělil Kutal. Genetické vzorky odebrané při odchytu vědci dosud neanalyzovali. Několik dní vlci podle Kutala odpočívali a pohybovali se společně.
Předběžné vyhodnocení dat ukázalo, že pobývají především v lesích, a to až ze 78 procent. Až 14 procent souřadnic připadalo na louky a maximálně 12 procent na zemědělskou půdu. V noci trasy samce občas vedly v blízkosti zastavěného území. Vědci se domnívají, že v některých případech si zvíře zřejmě zkracovalo cestu přes obce, a potvrzují, že jde o běžné chování vlků pozorované i v jiných oblastech ve chvílích, kdy venku nejsou lidé.
"První dva telemetricky sledovaní vlci na Broumovsku nám ukázali, jak využívají krajinu na česko-polském pomezí. Pohybovali se na velkém území prakticky bez povšimnutí a blízkého kontaktu s lidmi, což je dobrá zpráva," sdělil Kutal. Žádné další blízké setkání s vlkem na Broumovsku nebylo podle něj za poslední dobu hlášeno.
Na Broumovské vrchovině a v okolí žije podle únorového mapování vlka obecného ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků.