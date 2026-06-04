Voda ke koupání v hradeckém kraji je podle kontrol většinou v pořádku

V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání v kontrolovaných přírodních i venkovních umělých koupalištích většinou v pořádku. Vyplynulo to z informací na webu Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje. Vzorky kontroloři odebrali v pondělí 1. června.
"V tomto týdnu jsou k dispozici pouze výsledky kvality vody na koupališti Písák v Týništi nad Orlicí, kde pondělní odběry prokázaly, že je vhodná ke koupání," sdělila dnes mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
Podle vzorků odebraných 25. května byla zhoršená kvalita vody v koupališti Stříbrný rybník v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové. "Na Stříbrném rybníku i přes mírné zlepšení přetrvává zhoršená kvalita vody, proto se doporučuje po koupání osprchovat," sdělila dnes Krejčí.
Horší vodu měl i Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Přes zvýšenou koncentraci chlorofylu-a a sníženou průhlednost ale byla voda podle hygieniků vyhovující.
Voda vhodná ke koupání byla podle kontroly z 25. května také na přehradě Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku a v koupališti ve volné přírodě Dachova u Hořic na Jičínsku.
První monitorovaná koupaliště v Královéhradeckém kraji zahájila letní sezonu minulý týden. V sobotu 30. května to bylo například koupaliště Flošna v Hradci Králové. Další koupaliště se postupně přidávají.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde není kvalita vody monitorována, a koupání je tam proto na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Pokud lidé v souvislosti s koupáním zaznamenají zdravotní obtíže, kvůli kterým bylo nutné vyhledat lékařskou péči, mohou informovat hradeckou hygienickou stanici prostřednictvím dotazníku.