Voda v hradeckém kraji většinou vyhovuje, horší ji má Oborský a Stříbrný rybník

V Královéhradeckém kraji voda v přírodních i umělých koupalištích podle pondělních rozborů většinou vyhovuje. Horší vlastnosti má například Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Vyplynulo to z informací, které dnes poprvé v aktuální koupací sezoně na webu zveřejnila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Hygienici dnes sdělili výsledky rozborů vzorků vody ze čtyř vodních nádrží.
Voda vhodná ke koupání je ve vodní nádrži Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku a v koupališti ve volné přírodě Dachova u Hořic na Jičínsku. I přes zhoršenou jakost vody v Oborském rybníku kvůli zvýšené koncentraci chlorofylu-a a snížené průhlednosti vody pod jeden metr i tam podle hygieniků voda vyhovuje.
Zhoršená kvalita vody je v koupališti ve volné přírodě Stříbrný rybník v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové, hygienici doporučují lidem, aby se po koupání osprchovali.
První monitorovaná koupaliště v Královéhradeckém kraji zahajují letní sezonu již tento týden. Například v sobotu 30. května to bude koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové. Díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezonu jako jedno z prvních koupališť v kraji. Loni Flošna otevřela 31. května. Voda v bazénech na Flošně bude vyhřívaná na 26 stupňů Celsia.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde kvalitu vody nemonitorují, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Hygienici vyzývají veřejnost, že pokud zaznamená zdravotní obtíže v souvislosti s koupáním, kdy bylo nutné vyhledat lékařskou péči, aby je nahlásila prostřednictvím dotazníku.