Voda ve Stříbrném rybníce na Hradecku má horší kvalitu, hygienici radí sprchu

V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání v monitorovaných přírodních nádržích většinou v pořádku. Horší kvalitu má voda ve Stříbrném rybníce na Hradecku, lidé by se měli podle hygieniků po koupání v něm osprchovat, vyplynulo z jejich hlášení na webu Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje. Dnes zveřejnili výsledky rozborů vzorků vody odebraných 8. června ze tří nádrží, a to z přehrady Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku a koupališť v přírodě Dachova u Hořic na Jičínsku a Včelné u Rychnova nad Kněžnou. Tam voda vyhovuje.
"V Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, a to vzhledem ke zvýšené koncentraci chlorofylu-a a snížené průhlednosti vody pod jeden metr," sdělila dnes mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
Zhoršená kvalita vody přetrvává podle hygieniků na Stříbrném rybníku v Malšově Lhotě v Hradci Králové. "Proto se zde doporučuje po koupání osprchovat," uvedla Krejčí. Vzorky vody z obou míst, tedy z Oborského a Stříbrného rybníku, jsou z minulého týdne.
"Pokud zaznamenáte zdravotní obtíže v souvislosti s koupáním, kdy bylo nutné vyhledat lékařskou péči, informujte nás prostřednictvím dotazníku," uvedla Krejčí.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde kvalitu vody nemonitorují, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.