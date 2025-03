Přivaděč vody pro Hradec vyjde na dvě miliardy, cenu vody to nezvýší

9:12 , aktualizováno 9:12

Dvě miliardy korun musí v následujících letech vodohospodáři napumpovat do výměny hlavního přivaděče, který zásobuje pitnou vodou Hradec Králové a obce hradeckého okresu. Desítky let staré potrubí už dožívá. Větší část vydrží ještě dlouho, ale na některých úsecích musí co nejdříve začít výměna potrubí.