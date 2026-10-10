V Hradci Králové bude o radniční koalici jednat ve volbách vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků s koalicí Pirátů a Starostů a se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Na facebooku to dnes po sečtení volebních výsledků oznámila předsedkyně HDK a primátorka Pavlína Springerová. Případná trojkoalice má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 20 mandátů.
"Zástupci těchto tří uskupení se shodli na společném postupu a vytvoření většinového vyjednávacího bloku, který bude základem pro jednání o stabilním, funkčním a programově ukotveném vedení města. Disponujeme většinou v zastupitelstvu a vnímáme odpovědnost jednat rychle, věcně a transparentně," uvedla Springerová, která v čele města stojí od roku 2022.
Nová koalice by měla podle ní navázat na práci dosavadního vedení města, v němž jsou kromě HDK a TOP 09 také Piráti, Změna pro Hradec a Zelení. "Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu, jasný směr a pokračování práce na dosavadní agendě i konkrétních rozpracovaných projektech," uvedla Springerová.
Lídr hnutí ANO Lukáš Fiedler přiznal, že očekávání ANO byla vyšší. Hnutí chtělo překonat zisk 13 mandátů z roku 2022, kdy volby jasně vyhrálo. "Největším překvapením je pro mě výrazný úspěch HDK," řekl Fiedler k dnešním výsledkům.
Zda se ANO zapojí do jednání o radniční koalici, bude podle Fiedlera záležet na předsedkyni HDK Springerové. "My připraveni k jednáním jsme, pokud o to bude zájem. Pokud nebude, zamíříme zpátky do opozice, odkud se budeme co nejvíce snažit prosazovat náš volební program," uvedl Fiedler.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Náš Hradec. Šesté je uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL se třemi mandáty.
Z deseti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest. Mimo zastupitelstvo zůstaly sdružení SPD, Motoristů a Trikolory, koalice PRO, Svobodných a Přísahy, uskupení Salon republiky 21 a Hradecká levice.
Hradec Králové dosud řídila koalice čtyř subjektů, a to HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice měly 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opíraly o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD byly v opozici.