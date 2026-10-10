Volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, mají šest mandátů, ANO skončilo druhé

Komunální volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo se čtyřmi mandáty hnutí ANO, minulý vítěz voleb. Třetí Aktivní Jičín bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 47,56 procenta voličů.
Lídr vítězných Patriotů a JDK Jan Zachoval ČTK řekl, že jím vedené uskupení má ambici vytvořit koalici a stanout v jejím čele. O vytvoření koalice hodlá začít jednat se stranami, které nebyly v dosavadním vedení města. Postupně by však chtěl jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly.
"Jičíňáci výsledkem voleb jednoznačně řekli, že chtějí v Jičíně změnu. Podle toho budeme postupovat," uvedl Zachoval. Vytvoření koalice, jejíž součástí by bylo i hnutí ANO, je podle něj spíše nepravděpodobné. ANO komunální volby v Jičíně vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022 a město od roku 2014 vede starosta Jan Malý (ANO).
Podle lídra Sdružení pro Jičín a místostarosty Petra Hamáčka (KDU-ČSL) letošní volby vyhrály nové subjekty Aktivní Jičín, STAN a Jičín srdcem. "Přišly nové subjekty s novými lidmi a získaly téměř třetinu mandátů v zastupitelstvu. Respektuji, že lidé chtějí změnu. Myslím, že my jsme (pro Jičín) odvedli dobrou práci," uvedl Hamáček, který je místostarostou od roku 2021.
Čtvrtá Volba pro město má dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Sdružení pro Jičín/KDU-ČSL. Šestý je STAN se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí ODS s jedním zastupitelem. Na osmém místě skončil Jičín srdcem s jedním mandátem.
V roce 2022 komunální volby v Jičíně vyhrálo ANO, získalo za 25,14 procenta hlasů sedm mandátů. Druzí skončili Patrioti a sportovci pro Jičín se čtyřmi mandáty za 17,18 procenta hlasů. Třetí Sdružení pro Jičín (KDU-ČSL) získalo za 11,49 procenta hlasů tři mandáty. Čtvrtá ODS s podporou STAN za 10,57 procenta získala také tři mandáty. Dva zastupitele za 8,09 procenta hlasů obsadil Jičínský demokratický klub. Šestá byla SPD s jedním mandátem za 6,49 procenta hlasů. Sedmou příčku obsadila Volba pro město s jedním zastupitelem za 6,17 procenta hlasů. Radniční koalici vytvořily ANO, Sdružení pro Jičín a Volba pro město, starostou se opět stal lídr ANO Jan Malý.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Patrioti a JDK 23,63 26.337 6
ANO 16,10 17.939 4
Aktivní Jičín 15,01 16.727 3
Volba pro město 8,58 9557 2
Sdružení pro Jičín/KDU-ČSL 8,18 9114 2
STAN 7,93 8837 2
ODS 7,76 8644 1
Jičín srdcem 7,61 8480 1
SPD 2,53 2815 0
Motoristé 1,82 2033 0
DSZ 0,86 955 0
zdroj: www.volby.cz