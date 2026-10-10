Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, má 11 mandátů, druzí jsou Sousedé

Komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení Jan Birke pro Náchod, vedené dlouholetým starostou Janem Birkem. Poprvé byl zvolen starostou v roce 2010 a od té doby je ve funkci. Jeho uskupení získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo uskupení SOUSEDÉ za lepší Náchod, které tvoří lidovci, TOP 09, Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti, vede Daniel Šafr (nez.). Třetí koalice ODS, STAN, Východočeši nazvaná Žijeme Náchodem bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 46,67 procenta voličů.
Čtvrtí Patrioti Náchoda mají tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě ANO.
"Získali jsme 36,2 procenta hlasů a 11 mandátů. Je to naše páté volební vítězství v řadě! Obrovská pocta, radost, ale především závazek vůči všem, kteří nám věří. Moc si toho vážím. Ani po tolika letech to pro mě není samozřejmost," řekl ČTK Birke.
Zahájí jednání o spolupráci s lídry ODS, STAN, Východočechů – Žijeme Náchodem a Patrioty Náchoda. "Už během zítřka (v neděli) budu tedy jednat s našimi dosavadními koaličními partnery, o možnostech další spolupráce a budoucím vedení města. Je před námi další práce. Máme na co navazovat, máme jasné plány a chuť posouvat Náchod dál," dodal Birke.
V roce 2022 komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení starosty a tehdejšího člena SOCDEM Jana Birkeho. Kandidátka Jan Birke pro Náchod získala za 39,15 procenta hlasů 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se čtyřmi mandáty za 14,11 procenta hlasů. Třetí Piráti, TOP 09, Zelení získali tři zastupitele za 11,38 procenta hlasů. Čtvrtí ODS, STAN a Východočeši získali za 10,69 procenta tři mandáty. Dva mandáty za osm procent hlasů obsadili Patrioti Náchoda. Šestá byla KDU-ČSL se dvěma mandáty a 7,06 procenta hlasů. Sedmou příčku obsadilo SPD s jedním zastupitelem za 5,76 procenta. Birke radniční koalici vytvořil s koalicí ODS, STAN, Východočeši a s Patrioty Náchoda a počtvrté v řadě se stal starostou.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Jan Birke pro Náchod 36,2 59434 11
Sousedé 25,53 41910 7
Žijeme Náchodem 11,96 19641 3
Patrioti Náchoda 11,86 19474 3
ANO 10,62 17441 3
SPD 3,82 6275 0
zdroj: www.volby.cz