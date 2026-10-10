Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov, druhý je Rychnov plus

Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov, získali pět mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhý skončil Rychnov plus taktéž s pěti mandáty. Třetí ANO bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Volební účast dosáhla 48,44 procenta.
Čtvrté Není nám to jedno s podporou Východočechů má tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě 21 pro město. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Volba pro město s jedním zastupitelem.
"Zahájili jsme koaliční vyjednávání a koalice bude na půdorysu takové, jaký v tuto chvíli v Rychnově je," řekla jednička na kandidátce uskupení Nezávislí za Rychnov současného starosty Jana Skořepy a místostarostka Dana Spejchalová. Nezávislí za Rychnov podle ní jednají o koalici s uskupením Rychnov plus další současné místostarostky Jany Drejslové, dříve ODS, a s Volbou pro města, která je zastoupena v městské radě.
"Velmi pravděpodobně se tato platforma příští týden rozšíří ještě o jeden další subjekt. Rozhodně nejednáme s hnutím ANO. Rychnov bude mít starostku," řekla ČTK bez dalších podrobností Spejchalová. Skořepa, který kandidoval z 21. místa a umístil se z kandidátů uskupení Nezávislí za Rychnov na pátém místě, již před volbami sdělil, že funkci starosty obhajovat nebude.
"S našim výsledkem jsme spokojeni, trochu nás ale překvapilo, jak se to poskládalo za námi," dodala Spejchalová.
Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou v roce 2022 vyhrálo uskupení Nezávislí za Rychnov, které za 40 procent hlasů získalo devět mandátů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty za 20,89 procenta hlasů. Třetí skončila SPD se třemi zastupiteli za 12,76 procenta hlasů. Čtvrtá skončila se třemi mandáty a 12,57 procenta hlasů koalice KDU-ČSL a TOP 09, dva zastupitele získala za 9,47 procenta Volba pro město. Nezávislí za Rychnov vytvořili koalici s ODS a Volbou pro město, starostou se opět stal lídr Nezávislých za Rychnov Jan Skořepa.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Nezávislí za Rychnov 21,89 17.169 5
Rychnov plus 20,55 16.122 5
ANO 13,92 10.916 3
Není nám to jedno s podporou Východočechů 12,73 9984 3
21 pro město 11,37 8921 2
KDU-ČSL 8,36 6556 2
Volba pro město 5,28 4140 1
Prostor 516/Piráti/STAN 3,12 2449 0
SPD 2,79 2186 0
Zdroj: www.volby.cz