Koalici v třicetitisícovém Trutnově vytvoří vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít trojkoalice 24 hlasů. Na starostu bude navržen stávající starosta a lídr ODS Michal Rosa. Místostarosty by měly být nadále Tomáš Hendrych (Volba pro město) a Tomáš Eichler (Adresa Trutnov). ČTK to po dnešním spočítání volebních výsledků řekl Rosa.
Chystaná koalice bude podle něj na stejném půdorysu jako ta dosavadní, která byla složená z ODS, Volby pro město, Pirátů a Sdružení pro Trutnov a měla 19 hlasů. Lídrem Adresy Trutnov je Eichler, který v roce 2022 vedl kandidátku Pirátů. Piráti letos v Trutnově nekandidovali. Za Adresu Trutnov kandidovali také lidé, kteří před čtyřmi lety kandidovali za Sdružení pro Trutnov s podporou Starostů. ODS měla letos podporu od KDU-ČSL a TOP 09. Před čtyřmi roky lidovci a TOP 09 kandidovali společně a do zastupitelstva se nedostali.
"Oproti minulému volebnímu období jsme významně posílili. Pro mě je to velká satisfakce. Potěšilo mě, že Trutnováci ocenili práci, kterou jsme po město udělali," řekl Rosa.
Staronové vedení města podle něj bude především řešit propojení největšího trutnovského sídliště Zelená louka se zónou Krkonošská a přestavbu bývalého nákupního domu Jiskra na Zelené louce na víceúčelových objekt občanské vybavenosti. Vedení radnice také bude podporovat přípravu stavby západního obchvatu města a pokračovat v projektu proměny lokality Nový Křižík nedaleko historického centra Trutnova.
V čele města Rosa stojí od prosince 2021, kdy vystřídal starostu Ivana Adamce (ODS), který město vedl od roku 1998. Adamec, který je od roku 2013 poslancem, kandidoval letos na devátém místě a opět se stal členem zastupitelstva.
Kandidátka ODS nazvaná Máme rádi Trutnov získala 14 mandátů, Adresa Trutnov a Volba pro město mají po pěti mandátech. V opozici budou hnutí ANO se sedmi mandáty a s dvěma mandáty sdružení Patrioti Trutnov, které tvoří SPD, PRO, Svobodní a nezávislí kandidáti. Do zastupitelstva se dostaly všechny kandidující subjekty.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Máme rádi Trutnov 41,13 117521 14
ANO 21,94 62690 7
Adresa Trutnov 15,57 44499 5
Volba pro město 14,13 40383 5
Patrioti Trutnov 7,22 20627 2
zdroj: www.volby.cz