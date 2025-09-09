Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Autor:
  10:32aktualizováno  10:49
Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u domu ukrytá delší dobu. Policie dnes oznámila, že spis předává krajskému státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Ženě hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Obsáhlý spisový materiál, který čítá téměř tisíc stran, jsme v těchto dnech předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. V průběhu vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž výsledky se promítly do návrhu na podání obžaloby,“ uvedla mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.

Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
Domek v Dobrušce, kde podle místních policie našla mrtvé novorozeně.
5 fotografií

Hrůzný případ se provalil loni na podzim po utajeném domácím porodu. Mladou ženu ve vážném stavu tehdy přivezla sanitka do nemocnice. Lékaři však hned poznali, že právě porodila a měli obavy o novorozence.

Jeho tělo ještě týž den policie našla při rozsáhlé pátrací akci v rodinném domě v Dobrušce, kde žena bydlela u babičky. Pitva prokázala, že dítě se narodilo životaschopné. Ženu po několika dnech policisté obvinili z vraždy a vzali do vazby. Při pátrání pak policisté našli i třicetiletého muže, který se vyhýbal vězení.

Během vyšetřování získali kriminalisté indicie, že matka se podobným způsobem nezbavila novorozence poprvé. Opět se proto do Dobrušky vrátili. Podle serveru Novinky.cz se žena při výslechu sama podřekla.

Ostatky druhého novorozence pak policisté našli v přístavku domu ukryté v igelitové tašce loni v prosinci. Mohly tam být dva až tři roky. Ženu poté obvinili z druhé vraždy. Nyní je ve vazbě.

Když reportér iDNES.cz mluvil s přáteli a známými mladé ženy, jejich názory se rozcházely. Podle některých bezproblémová dívka sklouzla k drogám a měla potíže starat se o své dvě děti, další ji popisují jako kamarádku, u níž si žádných problémů nevšimli. Že byla těhotná, někteří ze sousedství ani nepostřehli.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.

9. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Děčín začal s demolicí ruiny haly ve Vokolkově ulici, dál plánuje stavbu nové

Děčín začal s demolicí vyhořelé tělocvičny ve Vokolkově ulici, která sousedí se základní školou Dr. Miroslava Tyrše. Město získalo ruinu bývalé haly do svého...

9. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  11:52

Kuřáci v Karlovarském kraji chtějí zahodit cigarety. Projekt Město bez kouře jim dává šanci

9. září 2025  11:33

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:32

Turnovu se po čtyřech letech podařilo vykoupit první ze 47 garáží, chce všechny

Turnovu v Českém ráji se po čtyřletém snažení podařilo vykoupit první ze 47 garáží v areálu U Raka. Záměrem města je všechny získat, zbourat a toto území...

9. září 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen...

9. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty

9. září 2025  11:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:42,  aktualizováno  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.