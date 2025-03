„Byl to hodnej ňouma.“ Obviněný z vraždy Ukrajinky v Jaroměři je ve vazbě

„Soudce Okresního soudu v Náchodě návrh na vzetí do vazby akceptoval a muž je od dnešních dopoledních hodin stíhán vazebně,“ sdělila ve středu mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

V případu existují dva vazební důvody. Tedy obava, že muž uprchne nebo se bude skrývat, případně že bude trestnou činnost opakovat.

Státní příslušnost poškozené mluvčí nechtěla upřesnit. Jde o cizinku, která neměla na území České republiky povolený pobyt.

Nehybné tělo v řece v ulici U Mlýna v Josefově ohlásil oznamovatel v neděli kolem 15:00. Když jej vytáhli, ukázalo se, že jde o téměř nahou ženu, která jednoznačně zemřela násilnou smrtí.

Kriminalisté záhy zjistili její totožnost. Přibližně po dvaceti hodinách zadrželi podezřelého a v pondělí ho obvinili ze znásilnění a vraždy. „Vraždou chtěl zakrýt stopy po předchozím sexuálním útoku,“ řekla mluvčí.

Oběť měla po těle desítky bodnořezných a tržnězhmožděných ran, byla nařízena soudní pitva. Obviněnému hrozí vězení na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

Na sociálních sítích jsou někteří místní překvapeni, že jejich známý by byl něčeho takového schopen. Byl prý „jiný“, jednodušší, ale s ostatními se bavil, práci měl v místní velké firmě. Občas sahal po omamných látkách.

„Mě by to taky nenapadlo, já ho vídal v práci a nikdy by mě nenapadlo, že by mohl někoho zabít. Většinou byl pod vlivem marihuany. A včera (v pondělí) si pro něho přijela kriminálka přímo do práce,“ napsal jeho kolega.

„Muselo mu přepnout v hlavě, to není možný. Byl to vždy takovej hodnej ňouma,“ připojila se mladá žena, která dotyčného zná z okruhu svých přátel patnáct let.

Podle informací CNN Prima NEWS měl svou roli sehrát i údajný posměch oběti na adresu podezřelého.