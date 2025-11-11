Policie uzavřela případ vraždy Ukrajinky v Jaroměři, podezřelý se přiznal

„V obou případech se jedná o kvalifikované skutkové podstaty: znásilnění bylo spácháno za použití zbraně, vražda pak s rozmyslem, zvlášť surovým způsobem a ve snaze zakrýt předchozí trestnou činnost, tedy spáchané znásilnění,“ sdělila mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.
V průběhu vyšetřování policie nechala vypracovat znalecké posudky z odvětví soudního lékařství, psychiatrie, sexuologie, psychologie a toxikologie.
„Poškozená zemřela na kombinaci vnějšího a vnitřního vykrvácení a utonutí. Obviněný byl v době činu příčetný a zůstává i nadále ve vazbě,“ řekla mluvčí.
Nehybné tělo v řece v Josefově našel svědek v neděli 9. března kolem 15:00, s vytažením pomáhali hasiči nedaleko ulice U Mlýna.
Ukázalo se, že jde o téměř nahou ženu, která zemřela násilnou smrtí. Oběť měla po těle desítky bodnořezných a tržně zhmožděných ran, byla nařízena soudní pitva.
Kriminalisté záhy zjistili její totožnost. Přibližně po dvaceti hodinách zadrželi podezřelého a poté ho obvinili ze znásilnění a vraždy. Den nato soudce rozhodl o vazbě.
Státní příslušnost poškozené mluvčí nechtěla upřesnit. Šlo o cizinku, která neměla na území České republiky povolený pobyt. Obviněnému hrozí vězení na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
12. března 2025