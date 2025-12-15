Předseda senátu Luboš Sovák vynesl rozsudek hned v prvním dnu hlavního líčení. Poslal muže do věznice s ostrahou a určil, že musí zaplatit poškozeným za nemajetkovou újmu 120 tisíc korun. Žalobkyně i obžalovaný se vzdali práva na odvolání, rozsudek je pravomocný.
Devětadvacetiletý muž večer 8. března v Jaroměři na Náchodsku napadl ženu. Vraždou pak chtěl zakrýt stopy po sexuálním útoku.
Téměř nahé mrtvé ženské tělo našli svědci 9. března v řece Metuji v Jaroměři. Mělo přes 80 bodnořezných a dalších ran. Žena neměla v Česku povolený pobyt, podle informací iDNES.cz šlo o Ukrajinku. Podezřelého muže policie zatkla přibližně 20 hodin po nálezu těla.
Podle spisu si obžalovaný se ženou dohodl schůzku u řeky Metuje prostřednictvím komunikační sítě messenger. „S úmyslem vynutit si sexuální styk ji fyzicky napadl,“ uvedla obžaloba. Devětkrát ji udeřil do hlavy tupou stranou zavíracího nože.
Byl pod vlivem alkoholu a marihuany. Zraněnou znásilnil, byť k souloži nedošlo, protože nedosáhl erekce. S cílem zakrýt předchozí zločin jí pak zasadil nožem do hlavy a horní části těla desítky ran.
„Za situace, kdy se fyzickým útokem unavil, tak si v napadání poškozené udělal pauzu,“ uvedla obžaloba. Tehdy kouřil, zahazoval ženiny věci do řeky a myl se.
Pak odtáhl tělo do proudu řeky a když zjistil, že poškozená stále chroptí, do jejího těla opětovně opakovaně bodal přímo ve vodním toku, vyplynulo ze spisu. Způsobil jí celkem 86 většinou bodnořezných ran. Nakonec tělo pustil po proudu řeky. Žena podle soudních znalců zemřela v důsledku vykrvácení a utonutí.
Odsouzenému hrozilo až 20 let vězení.
12. března 2025