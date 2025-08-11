„Vyšetřovací spis je kompletní a byl 7. srpna předán krajské státní zástupkyni společně s návrhem na podání obžaloby,“ řekla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.
K vraždě podle kriminalistů došlo z 23. na 24. listopadu. Už 26. listopadu podezřelého zadržela zásahová jednotka v Pardubicích. Dva dny nato jej policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu vražda a soud vzal muže do vazby. Obhájce obviněného Jiří Šlenc tehdy uvedl, že jeho klient se k činu přiznal.
28. listopadu 2024
Jedna z obyvatelek ve facebookové skupině psala v dnech po vraždě o tom, že byt fungoval jako privát, kam chodili zákazníci za sexem. Ženy se tam údajně střídaly.
Podle CNN Prima News měla být motivem sporu platba za sex, muž prý neměl peníze a žena nabízející na privátu své služby je po něm chtěla. Podle informací televize Nova se muž zabýval silovým trojbojem.
Policie také již v únoru potvrdila, že našla v řece Orlici odhozené dva telefony oběti.
Policie obvinila muže z vraždy Číňanky v Hradci. Zardousil ji a posypal žíravinou
Policisté muži obvinění ještě rozšířili. „V průběhu vyšetřování kriminalisté s kolegy z Přerova objasnili i další případ, kdy týž obviněný na jaře roku 2024 fyzicky napadl jiného muže. Útočil údery pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví,“ řekla mluvčí.
Muži hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
