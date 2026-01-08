Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

Jak uvedl Český rozhlas, mladistvý s rozsudkem nesouhlasil, vinu ale nepopírá. K oběma vraždám se už dříve přiznal, jeho odvolání podle vrchního soudu mířilo proti uloženému vězení, detenci i náhradě škody. Odvolání podle soudu podali i příbuzní jedné z obětí.
Jednání bylo kvůli věku obžalovaného neveřejné. K soudu obžalovaného přivedla eskorta, na rukou i na nohou měl pouta.
Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě loni 20. února krátce po otevření provozovny. Zavražděným bylo 19 a 38 let. První ženě podle spisu zasadil 26 bodných a řezných ran, druhou oběť bodl čtyřikrát. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.
Královéhradecký soud v říjnu konstatoval, že primárním motivem k vraždě byla u obžalovaného sexuální deviace - agresivní sadismus. Před samotným činem podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že trpí deviací a že chce zabíjet.
Ještě před vraždou se mladík podle soudu zajímal například také o sestrojení bomby, plánoval i útok na jednu z hradeckých škol.
V době spáchání činu bylo obžalovanému 16 let, jako mladistvému mu za dvojnásobnou vraždu hrozilo maximálně deset let vězení. Podle nepravomocného rozsudku krajského soudu obžalovaný musí zaplatit pozůstalým po obětech celkem 19 milionů korun. Necelý milion soud přiznal také pojišťovnám jako náhradu škody. Po vykonání trestu se má mladík přesunout do zabezpečovací detence.
24. října 2025
Kvůli věku obžalovaného se hlavní líčení u krajského soudu uskutečnilo bez veřejnosti, ta se nemohla zúčastnit ani dnešního jednání.
„Jednání je neveřejné, ovšem vyhlášení rozhodnutí je podle trestního řádu ve spojení se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže veřejné, za současného poučení ze strany předsedy senátu o nutnosti zachovávat mlčenlivost ve veřejných sdělovacích prostředcích ve vztahu k identitě mladistvého a poškozených,“ předeslala mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková.
20. února 2025