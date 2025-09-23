Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vražd dvou prodavaček v Hradci Králové, které spáchal mladistvý. K činům se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025)

Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo 19 a 38 let, letos 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

„Krajským státním zastupitelstvím byla 22. září podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním, hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let,“ řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.

Obviněný zůstává ve vazbě. „Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace,“ dodal Bužga.

K útoku došlo v obchodní zóně u městského okruhu v Hradci. Pachatele policie zadržela už po 10 minutách asi kilometr od místa činu. Hned druhý den soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.

Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek

Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.

„Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ uvedl dříve kriminalista Roman Popiolek. Dodal, že chlapec byl samotář a v minulosti neměl problémy se zákonem.

Policie přizvala k vyšetřování znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Ten potvrdil, že mladík byl v době činu příčetný a odpovědný za své chování. Testy na alkohol a drogy byly také negativní.

Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. U výslechu si pak na policisty stěžoval. Zadržení proto zkoumala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluví GIBS Ivana Nguyenová.

Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku, a inspekce proto případ odložila.

Zákrok policistů byl v pořádku, řekla GIBS k zadržení vraha prodavaček v Hradci

Tragédie občany Hradce Králové pohnula. Město se společností Action Retail Czech založilo veřejnou sbírku, ve které se za dva měsíce sešlo 2,87 milionu korun. Hradec Králové přispěl půl milionem, stejně tak Královéhradecký kraj. Firma Action na závěr celou darovanou sumu, původně 1,45 milionu korun, zdvojnásobila. Částku město plánovalo rozdělit na poloviny, v půli května ji poslalo rodinám obětí.

