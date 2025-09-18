Připravujeme podrobnosti.
Dvojnásobný vrah prodavaček z Hradce byl při útoku příčetný, hrozí mu 10 let
Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry
Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.
Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů
Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...
Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí
Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...
Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?
Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.
Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje
Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...
V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění
Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...
Už žádné výpadky elektřiny. V Neufe jsou soběstační, energie ovládá počítač
Hrdinové moderní energetiky. Tak se jmenuje soutěž o nejzajímavější projekty, jež využívají obnovitelné zdroje a nabízejí ucelená chytrá řešení. Hlavní cenu mezi firmami si letos odnesla společnost...
Ústecký kraj finančně podpořil dobrovolné hasiče ze Střekova a Mojžíře
Dobrovolní hasiči si rozdělí více než 156 tisíc korun, peníze půjdou na vybavení a provoz.
Recepce na radnici v Lounech prochází opravou
Rekonstrukce se týká objektu, který se nachází v ulici Pod Nemocnicí.
Teplice zřídily u základní školy stání pro rodiče, kteří vozí děti
U teplické základní školy Bílá cesta ve Verdunské ulici vznikla nová parkovací místa typu K+R (Kiss and Ride).
Areál poslední hnědouhelné šachty v Česku zbourají. Místo čeká výrazná proměna
Léta opuštěné budovy v areálu hlubinného dolu Centrum na Mostecku brzy padnou. Jedna z těžních věží ale zůstane jako technická památka. Zbourání unikne i jeden z obřích těžních strojů, který se stane...
Radnice dražila nevyzvednuté ztráty a nálezy, většinu lidé zapomněli ve vlaku
Za velkého zájmu obyvatel uspořádali pracovníci bohumínské radnice dražbu ztrát a nálezů. Na tradiční akci si zájemci na nádvoří radniční budovy mohli koupit za lidové ceny věci, které někdo ztratil...
Z okolí škol mají být v Brně nekuřácké zóny, může to dopadnout i na restaurace
Rodiče čekají na děti před školou, když je jdou vyzvednout, ale některým z nich nevadí si přímo u vchodu zapálit cigaretu. Starší žáci pro změnu ještě ve dveřích vytahují svá „vapa“ neboli...
Živě: Perspektivy nájemního bydlení v Česku
Je nová daň z elektroodpadu potřebný impulz, nebo ekologický nesmysl? Zeptali jsme se expertů
Evropská unie intenzivně pracuje na novém daňovém balíčku, jehož cílem je zvýšit příjmy do společného rozpočtu a zároveň podpořit udržitelnost. Součástí návrhu je i daň z elektroodpadu, která má...