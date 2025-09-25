Za vraždu dvou prodavaček v Hradci půjde mladistvý před soud v půlce října

  13:02aktualizováno 13:48
Krajský soud v Hradci Králové začne 14. října projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý hoch. Vzhledem k jeho věku bude hlavní líčení neveřejné. Hrozí mu až deset let vězení.
Policejní zásah v obchodní zóně v Hradci Králové, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy. (20. února 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

K soudu přišla obžaloba z krajského státního zastupitelství v pondělí 22. září. Pokud bude mladistvý, který se k činu přiznal, soudem uznán vinným, hrozí mu odnětí svobody na pět až deset let.

„Hlavní líčení bylo nařízeno na 14. až 16. října, nelze nyní předvídat, jestli v tomto termínu bude vynesen rozsudek,“ řekla dnes mluvčí krajského soudu Kateřina Podeszwová.

Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

Hlavní líčení se bude konat 14. října v jednací síni číslo pět a ve dnech 15. a 16. října v jednací síni číslo dva. Obě místnosti jsou v suterénu budovy krajského soudu v centru Hradce Králové. Kauzu projedná trestní senát soudce krajského soudu Petra Mráky.

Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek

Obžalovaný šestnáctiletý hoch zaútočil nožem na dvě ženy ve věku 19 a 38 let letos 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. Jednu z nich útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly.

Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu. Pachatele policie zadržela už po deseti minutách asi kilometr od místa činu. Hned druhý den soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy.

„Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ uvedl dříve kriminalista Roman Popiolek. Dodal, že chlapec byl samotář a v minulosti neměl problémy se zákonem.

Policie přizvala k vyšetřování znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Ten potvrdil, že mladík byl v době činu příčetný a odpovědný za své chování. Testy na alkohol a drogy byly také negativní.

Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. U výslechu si pak na policisty stěžoval. Zadržení proto zkoumala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluví GIBS Ivana Nguyenová. Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku, a inspekce proto případ odložila.

Hocha obžalovali z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci, hrozí mu deset let

Tragédie občany Hradce Králové pohnula. Město se společností Action Retail Czech založilo veřejnou sbírku, ve které se za dva měsíce sešlo 2,87 milionu korun. Hradec Králové přispěl půl milionem, stejně tak Královéhradecký kraj. Firma Action na závěr celou darovanou sumu, původně 1,45 milionu korun, zdvojnásobila. Částku město plánovalo rozdělit na poloviny, v půli května ji poslalo rodinám obětí.

