Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku, líčil u soudu obžalovaný vraždu prostitutky

Ladislav Pošmura
  11:52aktualizováno  14:23
Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu šestadvacetiletý silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové podle spisu zavraždil dvaapadesátiletou prostitutku čínské státní příslušnosti. Ženu zardousil a polil žíravinou, aby zahladil stopy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Předseda senátu Petr Mráka uložil muži úhrnný trest 18 let ve věznici s ostrahou. Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně i obhájce si ponechali lhůtu.

„K jednání se obžalovaný přiznal. Poté, co viděl poškozenou, byl zklamán. Očekával osobu jiného vzhledu. Poškozená se začala zřejmě rozčilovat a obžalovaný opět vybouchl a začal ji rdousit. Na jeho jednání mohly mít vliv zmíněné zakázané látky, které užíval. Byl si přitom vědom, že tyto látky mění jeho chování, schopnost se ovládat. Byl si vědom, jaké to může mít důsledky a že je více agresivní. Podmínky pro uložení výjimečného trestu však nebyly splněny. Trest 18 let se nám zdá adekvátní,“ řekl předseda senátu Mráka.

Podle žalobkyně bezprostřední příčinou smrti poškozené bylo udušení. „Dne 23. listopadu 2024 po desáté hodině večer obžalovaný na posteli v garsoniéře fyzicky napadl poškozenou. Nejdříve jí klekl na hrudník a oběma rukama škrtil. Žena v bytě od 18. listopadu provozovala prostituci. Na internetových stránkách, zabývajících se prostitucí, vystupovala pod přezdívkou Nana,“ uvedla při pondělním hlavním líčení státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obžalovaný podle spisu poškozené okolo krku třikrát omotal černý USB kabel a silně zatáhl. Dále jí posypal obličej a horní část trupu přípravkem Fredy, tedy krystalickým čističem odpadů s obsahem hydroxidu sodného. Cílem bylo zničit stopy, které by vedly k jeho dopadení.

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6. října 2025)
Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6. října 2025)
Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6. října 2025)
Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6. října 2025)
12 fotografií

Byt prohledal, podle spisu šel po penězích, odcizil dva kusy čokolády, dva mobily, klíče od bytu a notes.

Obhájce obviněného muže Jiří Šlenc už v listopadu uvedl, že klient se k činu přiznal. Podezřelého zadrželi v Pardubicích asi po 48 hodinách od oznámení o nálezu mrtvého těla. Zásahová jednotka ho překvapila při nastupování do auta.

Podle policistů spáchal vraždu zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Hrozí mu 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

Hledal cokoli k zahlazení stop

„Právní kvalifikaci rozumím, zčásti jsem ochoten přiznat vinu. Škodu jsem ochoten uhradit. Ale nebudu prohlašovat vinu,“ řekl Tomáš Suchánek při výslechu u pondělního přelíčení, kam ho eskorta přivedla z vazby.

Suchánek je původem z Nového Bydžova, před činem pracoval jako zámečník. Dříve byl soudně trestán za křivé svědectví, nic jiného v rejstříku nemá.

28. listopadu 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chtěl bych opravit první výslech na policii. Když jsem byl ve vazbě, tak jsem si to pročítal. Nejsem si vědom, že bych řekl, že jsem hledal peníze. Uznávám, že jsem hledal, čím bych zamaskoval stopy. Uvědomil jsem si totiž, že jsem zabil člověka, zazmatkoval jsem a hledal cokoliv, čím bych to zakryl,“ prohlásil při výslechu.

Telefony a notes údajně odnesl proto, aby policie nepřišla na jeho číslo. „Mobily jsem si nenechal, ale vyhodil do řeky, aby na mě nepřišli,“ připustil.

„Proč jste bral čokoládu?“ ptal se obžalovaného předseda senátu Petr Mráka. „Vzal jsem prostě všechno, co bylo na stolku,“ uvedl muž.

Soudce se také dotazoval, proč použil čistič. „Aby nenašli moje DNA na krku. Poškozená už nejevila známky života, bylo to asi deset minut po činu. Přemýšlel jsem, co budu dělat, a rozhodl se to zakrýt,“ řekl obžalovaný.

„Byl jsem vznětlivý po steroidech“

Ženu podle svých slov rdousil rukama, odmítl, že by to bylo kabelem, který měl u sebe. Kabel poškozené omotal kolem krku údajně kvůli tomu, aby kriminálka nezkoumala, že došlo ke rdoušení.

Soudce se dále zeptal, proč vůbec Číňanku v bytě škrtil. „Když jsem přišel, nevypadala jako na fotce. Řekl jsem jí, že budu chtít službu jen na půl hodiny, ne hodinu, jak bylo domluveno. Ona mi řekla, že to nepůjde. Všechno jsme si říkali přes překladač. Čínsky na mě křičela. Přepnulo mi v hlavě a začal jsem ji škrtit. Jsem si vědom, že to není důvod, abych na ni zaútočil,“ připustil.

Dále řekl, že do bytového domu šel za svým potěšením, ale že k pohlavnímu styku nakonec nedošlo.

Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu

Obžalovaný se závodně věnuje silovému trojboji a přiznal, že při trénování na závody užíval velké množství anabolik a steroidů. „Byl jsem po nich více vznětlivý,“ vysvětlil, co s ním přípravky dělaly.

Muže objevili na kamerových záznamech kriminalističtí analytici, kteří na něj narazili po prověření několika desítek hodin záznamů z kamer v domě a okolí.

Ve facebookové skupině se objevily zprávy, že byt fungoval jako privát, kam chodili zákazníci kvůli sexu. Ženy se tam údajně střídaly.

V Přerově se dostal do šarvátky

Suchánek se podle obžaloby ještě před hradeckým incidentem dopustil další násilné trestné činnosti v Přerově. Loni na jaře napadl v opilosti jiného muže. Útočil pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví.

Poškozený v této části případu vypovídal jako svědek přes telekonferenci z jiné místnosti krajského soudu. „Měl jsem psychickou i fyzickou újmu, nemohl jsem pracovat, dodnes mám tinitus v uších,“ řekl.

28. listopadu 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaný tvrdí, že byl s dalšími kolegy na několikadenní montáži na budově magistrátu. Spali v hotelu, večer chodili na pivo. „Dali jsme si deset piv. Pak tam přišel poškozený, nejprve k mým kamarádům. Nevím, co si řekli. Já jsem se s ním bavit nechtěl,“ popsal.

Jenže později se s ním přesto dostal do šarvátky. Přiznal, že ho asi 150 metrů pronásledoval po městě, protože po něm předtím hodil víko od popelnice. Poškozeného shodil na zem a mlátil. „Nebyl to plánovaný čin, zase mi přepnulo v hlavě,“ uvedl.

Žalobkyně žádala 18 let

Státní zástupkyně Lenka Faltusová v závěrečné řeči odkázala k obžalobě: „Obžalovaný se takřka ke všemu přiznal. Nepřiznal pouze úmysl poškozenou okrást. U vraždy vycházíme z doznání, ze stop na místě činu i z kamerových záznamů. Na základě znalců bylo dokázáno, že obžalovaný jednal v obou případech v afektu, ke zvýšení agresivity podle znalců došlo i kvůli užívání steroidů.“

Pro Suchánka navrhla trest kolem 18 let ve věznici s ostrahou. „Podmínky pro udělení výjimečného trestu splněny nebyly,“ podotkla.

Obhájce Jiří Šlenc požadoval trest u spodní hranice sazby okolo 16 let. Polehčující okolností podle něj je, že se klient nesnažil vyvinit a s policií spolupracoval. Hned první den po zadržení vše přiznal a popsal.

Vysvětlil, že muž má sklon k agresivitě. „V prvním skutku bylo startovacím momentem hozené víko proti obžalovanému. Druhému skutku předcházelo dohadování, jaké sexuální služby a za jakou cenu budou poskytnuty,“ řekl obhájce. Podle něj muž emocionálně vyhrocenou situaci neunesl. Zopakoval, že klient rozhodně nešel do bytu s úmyslem získat majetkový prospěch.

Suchánek v závěrečném slovu prohlásil, že obou skutků lituje. „Chápu, že jsem zničil život poškozené i sobě. Byl to nezvládnutý afekt. Nikdy dříve se mi to nestalo a s násilím jsem dosud neměl problém. Zvyšoval jsem dávkování steroidů při přípravě na profesionální soutěž. Neměl jsem motiv zavraždit poškozenou. Zakrýt můj čin byl nesmysl. Budu se snažit o nápravu. Chci se omluvit všem pozůstalým,“ řekl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku, líčil u soudu obžalovaný vraždu prostitutky

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu šestadvacetiletý silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové podle spisu zavraždil dvaapadesátiletou prostitutku...

6. října 2025  11:52,  aktualizováno  14:23

Ve Starém Městě se představí tradiční řemesla i moderní technologie a inovace

Tradiční řemesla i moderní technologie a inovace představí akce Tradice a řemesla na Slovácku. Uskuteční se v neděli 12. října ve Starém Městě na...

6. října 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Skanzen v Uherském Hradišti oživí podzimní tradice slovácké vesnice

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti ukáže návštěvníkům v sobotu 11. října podzimní tradice slovácké vesnice. Lidé se seznámí s moštováním jablek nebo vařením...

6. října 2025  12:19,  aktualizováno  12:19

Lancelot od Unicornu podpoří Energy Management System v obchodování s energiemi a poskytování služeb výkonové rovnováhy

6. října 2025  13:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Turnově začala výstavba biotopu, bude na místě bývalého koupaliště v Dolánkách

V Turnově začala výstavba biotopu za 21 milionů korun. Bude na místě bývalého přírodního koupaliště v Dolánkách, které město kvůli havarijnímu stavu zasypalo...

6. října 2025  12:14,  aktualizováno  12:14

Kladno chystá úpravu vnitrobloku u Divadla Lampion, bude upravený vstup

Kladno chystá úpravu vnitrobloku u městského Divadla Lampion s cílem vytvořit reprezentativní prostor. Vnitroblok bude mít upravený vstup a vznikne v něm nová...

6. října 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Horácké divadlo Jihlava připravuje inscenaci Delete_smazáno_nic

Horácké divadlo Jihlava připravuje inscenaci Delete_smazáno_nic. Původní hra Kateřiny Letákové bude mít premiéru v sobotu 11. října. Na divadelní prkna přinese...

6. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu...

6. října 2025  10:52,  aktualizováno  13:35

Pardubice čekají městské slavnosti, završí je ohňostroj s hudbou

Pardubice pořádají v pátek a sobotu městské slavnosti, jejich součástí opět bude ohňostroj, tentokrát doprovázený hudbou. Tématem letošního ročníku slavností...

6. října 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

Běžecké úsměvy rozzářily park Ladronka. Královský závod ČEZ RunTour si užily téměř čtyři tisícovky běžců.

6. října 2025  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Olomouci se v pátek otevře nové centrum pro autisty s terapeutickou zahradou

V Olomouci se v pátek otevře nové komunitní centrum, které rozšíří kapacity služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. Centrum s terapeutickou zahradou a...

6. října 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Je čas diskutovat o sloučení ODS, KDU-ČSL a TOP 09, míní nový poslanec Schrek

Nově zvolení poslanci koalice Spolu na Vysočině se v dalším fungování koalice rozcházejí. Občanský demokrat Vítězslav Schrek, který se stal poslancem i díky...

6. října 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.